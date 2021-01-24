《互聯網用戶公眾賬號管理》新規下月實施　生產運營者禁買賣賬號

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-24 14:20

國家網信辦近日發布新修訂的《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》（下稱《規定》），對公眾賬號信息服務平台和公眾賬號生產運營者主體責任、真實身份信息認證、分級分類管理、社會監督及行政管理等修訂條款。 《規定》將於下月22日起實施，其中提出公眾賬號生產運營者，不得從事惡意註冊賬號、編造虛假信息、買賣交易賬號等違法違規行為。

國家網信辦發布新修訂的《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》，下月實施。（資料圖片）

在平台責任方面，《規定》進一步明確公眾賬號信息服務平台應當履行信息內容和公眾賬號管理主體責任，並新增了生態治理、數據保護、個人信息保護、知識產權保護、信用評價、分級分類管理等平台主體責任。同時，《規定》針對賬號分類註冊、內容分類生產、真實身份註冊、主體資質核驗、賬號數量限制、賬號交易買賣、打擊網絡謠言、賬號運營規範、數據流量造假等突出問題新增多個條款。

《規定》提出，公眾賬號生產運營者應當建立健全內容和賬號安全審核機制，不得從事惡意註冊賬號、編造虛假信息、煽動極端情緒、剽竊原創作品、實施網絡暴力、進行敲詐勒索、買賣交易賬號等違法違規行為。

《規定》提出，網上平台要規範公眾賬號推薦訂閱關注機制，未經用戶知情同意，不得以任何方式強制訂閱關注其他用戶公眾賬號。（中新社）

據了解，部分網上平台利用已掌握的數據、技術、資本等不對等優勢，單方面製定所謂「霸王條款」、「免責協議」，損害用戶合法權益，推脫平台主體責任。對此，《規定》亦從規則管理、功能管理、行為管理、社會管理等方面制定相關措施。

《規定》提出，平台要製定公眾賬號相關管理規則、平台公約、服務協議等，應向所在地網信部門備案，接受主管部門指導監督；平台規範公眾賬號推薦訂閱關注機制，未經用戶知情同意，不得以任何方式強制訂閱關注其他用戶公眾賬號；平台不得利用優勢地位干擾生產運營者合法合規運營、侵犯用戶合法權益；同時也要求用戶依法文明上網，不得假冒仿冒他人公眾賬號，不得實施網絡暴力損害他人名譽。另外，鼓勵互聯網行業組織開展公眾評議，推動建立多方參與的權威調解機制，依法維護用戶合法權益。

針對生產運營者，《規定》明確了10項違法違規行為，包括不得違規批量註冊、囤積或者非法交易買賣公眾賬號等。（中新社）

同時，《規定》明確了針對生產運營者的10項違法違規行為，比如惡意假冒、仿冒或者盜用組織機構及他人公眾賬號生產發布信息內容；操縱利用多個平台賬號，批量發布雷同低質信息內容，生成虛假流量數據，製造虛假輿論熱點；利用突發事件煽動極端情緒，或者實施網絡暴力損害他人和組織機構名譽，干擾組織機構正常運營，影響社會和諧穩定；違規批量註冊、囤積或者非法交易買賣公眾賬號等。