【2021兩會】11省份公布經濟目標　京滬粵預期GDP增6%

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-01-25 09:47

大陸各省市區紛紛步入「兩會時間」。僅1月24日當天，廣東、福建、湖南、湖北、海南、上海等地均有召開人民代表大會。 截至目前，已有11個省份公布了2020年的經濟「成績單」和2021年目標。北京、上海、廣東等地今年經濟增長目標均為6%以上，海南和湖北則提出今年GDP目標增長10%以上。 從各省市公布的2021年重點工作與GDP增速預期目標來看，多地的不同發力方向成為今年的一大特點。

2021年地方兩會陸續召開之後，中國兩會將於3月4日啟幕。（AP）

經濟發達省市廣東、北京、上海提出，今年的GDP預期目標增長6%以上，福建和廣西提出的增長目標是7.5%，山西為8%，海南和湖北更提出超高目標，力爭今年GDP目標增長10%以上。湖北由於疫情去年經濟嚴重受創，省長王曉東強調，「10%是底線要求，並爭取更好的結果。」

國家統計局早前公布，2020年內地GDP增長2.3%，成為全球唯一實現正增長的主要經濟體。包括世界銀行在內的國際機構普遍預測，今年中國經濟增速將達8%左右。

廣東省長馬興瑞作政府工作報吿時稱，去年面對疫情嚴重衝擊，廣東切實穩住經濟基本盤。廣東省GDP增至去年的超過11萬億元人民幣，連續32年位居全國第一，年均增長6%，去年則增長2.3%。工作報吿還提及的工作安排，其中提出今年GDP目標增長6%以上。工作報吿另提到城市住房問題、企業反壟斷、規管金融行業和推動文化、旅遊和體育產業發展等。馬興瑞表示，支持廣州、深圳建設國際消費中心城市，推動具有地方特色的市內免稅店，引導境外消費迴流。

1月24日，福建省第十三屆人民代表大會第五次會議在福州開幕。（中新社）

上海、湖北、福建、海南、山西等省市同日亦舉行人大會議，均公布各地去年在疫情影響下的經濟情況。上海市去年首季生產總值下滑，之後逐季回升，全年生產總值增長1.7%。上海市長龔正指出，上海今年GDP增長目標為6%以上。他還表示，上海今年將持續推動金融業擴大對外開放，並推進數字人民幣試點。同時，上海將加快培育一批「硬科技」企業科創板上市，打造國際知識產權保護高地。

海南省代省長馮飛發表政府工作報吿，去年海南全年地區生產總值增長3.5%，今年預期目標增長10%以上。馮飛表示，海南要抓住「十四五」這個重要視窗期，爭取2024年底前完成封關各項準備，突出法治化、國際化、便利化，推動營商環境總體達到國內一流水準。

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受疫情衝擊，去年湖北經濟出現負增長，僅恢復到上年的95%以上。今年湖北的主要預期目標是：GDP增長10%以上。省長王曉東強調，「綜合分析湖北省經濟基本面和發展態勢，10%是底線要求，並爭取更好的結果。」他進一步稱，去年湖北省經濟嚴重受創，今年要全力迴歸正常。不僅要把損失的部分補回來，還要力爭把應有的增長追回來，確保開局漂亮，全年精彩。

此外，在各地披露的2021年政府工作報吿中，作為中國重要金融監管部門和金融基礎設施的所在地，京滬粵三地都重點提到了資本市場的改革創新。