中印衝突｜印媒指兩國邊境衝突最少24人傷　胡錫進：基本是假的

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-01-26 09:53

印度媒體早前報導稱，中印軍隊近日在兩國邊境錫金段發生衝突，事件造成印方4人受傷，但中方至少受傷20人。 對此，《環球時報》總編輯胡錫進稱，印媒的報道「基本是假的」。

《印度時報》25日指，解放軍及印度軍人納庫拉發生衝突，但目前情況已受控。《印度斯坦時報》同日引述消息稱，20名解放軍及4名印度士兵受傷。報道提及，事發時解放軍嘗試越過錫金的實際控制線，印度軍人阻止了他們。

中印邊境一線對峙持續，雙方戰地照片（點擊圖集瀏覽）：

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對此，1月26日，胡錫進在《觀察者網》發文稱，中印邊界近日肯定沒有發生印度媒體所指的有雙方多人受傷的衝突。

他引述印度軍方聲明指，雙方軍隊20日在邊境錫金段有小規模對峙，但按照既定協議解決了問題，又引述印度軍方還批評說，希望媒體不要誇大不符合事實的報道。

胡錫進說，印度媒體的上述表現不僅很不專業，而且嚴重突破了行業道德的底線，如此罔顧新聞事實，編造兩國軍隊在衝突中多人受傷的故事，無疑會刺激民間情緒，加劇中印輿論上的敵對，嚴重破壞雙方克服分歧、降低邊境緊張局勢的努力。

他還表示，印度民間的民族主義情緒非常高漲，與印度媒體的這些表現有很大關係。他又稱對無底線的印度媒體，全世界都得防着，不能被它們帶進溝裏。