傳IBM中國研究院悄然關閉　IBM官方回應：調整研發布局

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-01-26 18:30

創設已25年的IBM中國研究院近日傳出關閉的消息。 對此，IBM回應表示，這是為了調整在中國的研發布局，更好適應全球混合雲和AI業務的發展。

早前有網民在微博爆料稱，IBM CRL（IBM中國研究院）已經關閉。對此，1月24日，IBM在發給《第一財經》的一份聲明中稱,「為了以最佳的方式支持中國客戶向人工智能和混合雲轉型，幫助他們把握國家投資於新基建和數字經濟所帶來的歷史機遇，IBM正在變革我們在中國的研發佈局。」

IBM中國研究院。（微博）

聲明稱，IBM在中國的專家將與中國客戶和合作夥伴協作創新，利用IBM中國開發實驗室、IBM中國系統實驗室以及遍布全國的客戶創新中心，使得中國的客戶和業務合作伙伴受益。

不過IBM並未透露研發佈局調整的具體細節以及受影響的員工範圍。

「我們在中國的研發只會越來越多，但同時也會更加聚焦。」IBM一位在中國的高層表示。另據一位IBM員工表示，「IBM中國研究院的規模與其他幾個實驗室相比肯定不是最大的。」據透露，IBM中國研究院目前團隊約百人規模，遠不及IBM中國開發實驗室數千人的規模。

IBM中國研究院是IBM在中國歷史最為悠久的研究機構，早在1995年就在北京成立。根據公開信息，IBM中國研究院重點研究領域包括行業解決方案、認知計算、運算即服務、物聯網四大方向。

IBM研究院在全球擁有12個實驗室，其中3個在美國，其餘9個分布於美國之外的9個國家，這其中就包括了IBM中國研究院。

IBM中國研究院位於北京中關村軟件園內，是第一家由跨國公司在中國成立的研究機構，也是IBM在發展中國家設立的第一個研究中心。