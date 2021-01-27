敦煌防護林濫伐爭議：調查組稱原先僅6千畝　內媒揭曾公告1.3萬畝

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-27 21:35

內媒日前揭發，地處沙漠邊緣的國營敦煌陽關林場，十餘年來過萬畝防護林遭大面積「剃光頭」式砍伐，而砍伐後的林地被種上耗水量大、影響土質的葡萄。 甘肅省陽關林場問題調查組周二（26日）通報稱，未發現林地大面積減少，並指傳媒「2萬多畝林地」說法有出入，陽關林場區域內現有防護林面積為6979畝，其餘1.3萬畝是「林場經營管理面積」。 對此，內媒發布跟進報道指，官方曾於多份文件中，寫明防護林有1.3萬多畝的面積。

據《經濟參考報》此前報道，自2000年以來，來自外地的承包戶蜂擁進入陽關林場，大面積租賃林地開發建設葡萄園，擠佔生態林地。報道又取得兩張由權威部門製作的衛星遙感影像圖片顯示，2000年陽關林場林地防護林面積約為2萬畝；2017年林地面積只有5000畝，葡萄種植面積則達萬畝以上。

對於上述報道，甘肅省陽關林場問題調查組在26日的通報中指出，經歷年衛星遙感資料比對分析，2000年以來，未發現林地大面積減少情況，未發現砍樹開墾葡萄園地情況。根據最新的衛星遙感數據測算，陽關林場區域內現有防護林面積6979畝。

通報指，傳媒所說的「2萬多畝林地」實際上是林場經營管理面積，「1.3萬畝生態林面積」實際上包括林場喬木林地、灌木林地、苗圃地、葡萄園地和部分未成林造林地，以及道路、水域、建設用地等林場生產生活用地。

通報續指，2006年林場承包改制時實有葡萄園地面積3304畝。通過衛星遙感資料比對，2006年至2011年間，葡萄園地面積沒有發生變化，僅於2012年新建400畝葡萄原地，此後再無增加。

對於調查組的上述通報，《經濟參考報》周三（27日）公開該報實地調研中，多渠道獲得的部分資料。這些文件包括敦煌市政府、酒泉市政府（按：敦煌是酒泉代管的縣級市）和國營敦煌陽關林場官方公文或官網資料，發布時間橫跨1997年到2016年，當中載明的防護林面積均為1.3到1.4萬畝。

目前，調查組和當地政府還未回應上述報道。

（綜合報道）