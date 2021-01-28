車厘子檢出新冠病毒　10萬噸滯留香港上海　商家推「粉身碎骨價」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-28 13:20

進口車厘子近年成為市民辦年貨的熱門採購食品之一，惟河北石家莊、江蘇無錫近日接連在進口車厘子上檢出新冠病毒，隨即令消費者望而卻步。有商家為了促銷，更不惜打6折甚至降到成本價出售，只為「老闆忍痛割愛，斷臂求生」。 內地傳媒報道，正在運載或已運抵上海、香港港口但尚未銷售的南美櫻桃，還有約5000櫃，共計10萬噸。

正在運載或已運抵上海、香港港口但尚未銷售的南美櫻桃共計10萬噸。（新華社）

從2019年底開始，有航運公司設計出跳港提速、直達上海和香港的「櫻桃快航」，其中直達上海的班次有4個。2019年12月31日，「櫻桃快航」首班靠港上海洋山港，涉及貨重7700噸，首次實現大批量車厘子在上海的大規模分撥，主要供應上海本地並輻射周邊市場。

1月26日，一艘滿載智利櫻桃的貨船僅用23天便抵達上海，它一路跳過在美國、墨西哥、韓國等國港口停靠、攬貨和分撥，用時比常規航線縮短25%，只為趕上中國的春節市場；而今年直達上海的快航增加到5個。

不過，進口車厘子接連爆出新冠病毒核酸檢測呈陽性，令整個市場成驚弓之鳥，批發市場銷售更呈斷崖式衰落。有生鮮商超證實，車厘子銷量在一周內下跌40%。而在部分批發市場，甚至一度出現無行情、無銷量的局面。有水果進出口公司負責人表示，車厘子的規格、品種很多，本身價格差異大，而最新一季的車厘子批發價，在今年1月初時，較上一季有20%至30%的下降。

業內人士介紹，由於車厘子到港口後的貨架壽命短，若一直未能賣出，最終歸宿只能是垃圾桶。有進口商坦言，目前車厘子價格已非「腰斬」，而是「粉碎性骨折」。

由於車厘子價格創新低，不少消費者及商販抵不住低價誘惑，開始嘗試購買和進貨，令車厘子近日的價格又開始回升。據阿里巴巴旗下的盒馬鮮生消息指，由於車厘子價格大幅下調，其銷售達到平時的2倍以上，上海、成都、南京、長沙等城市盒馬鮮生部分促銷款車厘子已經缺貨，其中北京盒馬的車厘子銷量增長近3倍。盒馬車厘子採購陳楊輝分析，隨着銷量的快速回升，未來幾天車厘子進貨價或出現回升。

有網民昨日（1月27日）在Facebook專頁「食在元朗」發文稱，元朗一間超市外晚上突出現人龍，只少2、30人排隊，隨後得悉原來是一批新到貨的車厘子，售價僅20元一磅。雖然價格令人心動，但不少網民留言稱「送都唔會食」，又擔心車厘子會有新冠病毒，更有人調侃稱「香港人乜都排一餐」。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友曾指出，核酸檢測呈陽性有可能是活病毒、死病毒或病毒片段，不一定代表有傳染性，只要進食水果前用流動清水清洗，應該就不會有感染的風險。

（綜合報道）