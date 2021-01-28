美籍華裔教授陳剛被捕　MIT校長及160多名員工發公開信聲援

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-01-28 15:58

美國聯邦檢察官1月14日起訴麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）教授陳剛（Gang Chen），指控對方沒有透露與中國政府的關係。 對此，麻省理工學院的160多名教職員工簽署了一封公開信，公開信指，陳剛被指控隱瞞的與中國的聯系是例行的學術活動，而非被明確要求披露的活動。

麻省首府波士頓（Boston）的聯邦檢察官早前表示，在中國出生的機械工程師兼納米技術專家陳剛在尋求資助時詐騙美國能源部，且沒有在納稅申報表中申報自己在中國的銀行帳戶。

檢察官稱，陳剛還從很多中國實體獲取款項，幫助審查和評估中國家自然科學基金委員會（NNSFC）的撥款申請。但他向能源部及麻省理工學院申請資助時，從未透露他在中國家自然科學基金委員會或其他中國分支機構工作。檢察部門還指，自2013年起，陳剛的研究團隊獲多個聯邦部門撥款超過1900萬美元。

MIT教授陳剛（Gang Chen）。（紐約時報）

該事件引發中美學界高度關注，中國著名生物學家、北京大學校務委員會副主任饒毅稱美國檢方對陳剛的指控極其荒謬，這一逮捕是「種族主義行為」。

陳剛被捕後，他的同事們公開抗議，認為美國檢方的行為已超出應有範疇，MIT校長及160多名教職員工簽署公開信，聲援陳剛。

《紐約時報》稱，在美國檢方提交的起訴書中，沒有提及「來自中國大學的1900萬美元」。

1月22日，MIT校長發布公開信，稱刑事訴訟中引用的「來自中國的1900萬美元」經費並非陳剛個人所得，而是MIT和中國南方科技大學進行的一項廣為人知的合作的一部分，陳剛是該項目的首任院長，但這並不是他個人與中方的合作。信中重申對華裔社區的支持。

針對美方提出的指控，陳剛拒絕認罪，並以100萬美元的保釋金獲釋。

「比起以往的案例，如果說學者們為陳剛提出的抗議更激烈，那是因為同事們覺得，陳剛被控隱瞞的活動只是普通行為。」《紐約時報》引述麻省理工學院斯隆管理學院教授黃亞生的話說，「這是我們學術界每天都在做的事情——寫推薦信，籌集資金支持研究」。

關於MIT和中國大學的合作項目，陳剛的同事及朋友鎖志剛說，這筆交易達成了兩個目標：「幫助中國人研究納米技術，但最終目標是給MIT籌錢」。