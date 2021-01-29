新冠肺炎｜內地昨增52宗確診36宗屬本土個案　遼寧省本土病例清零

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-29 09:45

據國家衛健委通報，內地周四（28日）新增52宗新冠肺炎確診病例，其中36宗為本土病例，包括黑龍江21宗、吉林13宗、北京1宗、河北1宗。境外輸入病例有16宗，包括上海9宗、廣東5宗、天津1宗、湖南1宗。無新增死亡病例；新增2宗疑似病例，其中境外輸入病例1宗（在上海），本土病例1宗（在北京）。新增治癒出院病例70宗。

內地現有300宗境外輸入確診病例，其中4宗為重症病例，現有1宗疑似病例。累計確診病例4673宗，累計治癒出院病例4373宗，無死亡病例。

本土病例方面，截至1月28日24時，內地現有確診病例1802宗，其中99宗是重症病例，累計治癒出院病例82940宗，累計死亡病例4636宗，累計報告確診病例89378宗，現有疑似病例2宗。累計追踪到密切接觸者963237人，尚在醫學觀察的密切接觸者38876人。

1月28日新增42宗無症狀感染者，其中19宗為境外輸入；當日12宗轉為確診病例，包括1宗境外輸入；當日22宗解除醫學觀察，其中13宗是境外輸入；尚有996宗無症狀感染者正在接受醫學觀察，其中293宗是境外輸入。

目前，吉林省通化市正進行第三輪全員核酸檢測。（中新社）

據黑龍江省衛健委通報，周四全省新增21宗本地確診病例，以及16宗無症狀感染者。自1月10日以來，黑龍江省累計確診病例554宗，累計無症狀感染者558宗，現有確診病例495宗，其中危重型2宗、重型25宗、普通型322宗、輕型146宗，尚有537宗無症狀感染者在接受醫學觀察。

早前疫情較嚴峻、同樣地處東北地區的遼寧省則於周五（29日）宣布，新冠肺炎本土確診病例清零，尚有13宗境外輸入病例在院治療。

（綜合報道）