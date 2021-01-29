新冠肺炎丨世衛專家組訪華　外交部強調非調查：是全球研究一部分

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-01-29 16:33

世界衛生組織（WHO）領導的專家小組到中國武漢調查新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情起源。小組成員1月29日開始與中國科學家開會，是雙方首次面對面會晤。 中國外交部發言人趙立堅強調，世衛組織國際專家同中方相關領域專家就新冠病毒溯源問題進行的一次交流合作，是全球研究的一部分，不是調查。

世衛稍早前在Twitter留言，指專家組會到武漢病毒研究所、華南海鮮市場、武漢市疾病預防控制中心視察，並會與部份醫護人員及首批感染的患者對話。

圖為1月29日中國專家團隊在離開中方與世衛專家組開會的場地後，步向餐廳。（AP）

中國外交部周五舉行例行記者會，法新社記者提問，中方是否會確保這些專家能夠有完整的權限獲取相關的數據。外交部發言人趙立堅回應稱，世衛組織國際專家同中方相關領域專家就新冠病毒溯源問題進行的一次交流合作，是全球研究的一部分，不是調查。世衛專家隔離期間，雙方已經通過視頻方式進行了多次交流，分享了各自研究成果，為下階段深化雙方合作、助力全球研究打下了良好基礎。

趙立堅強調，無論是各國官員還是新聞記者，都不是科學家，也不是專業人士，應當把溯源這項極為專業的工作交給專家去辦，為他們推進相關合作提供充足的時間和必要的空間，盡量減少不必要的關注和干擾。

他還說，中方將一如既往地秉持開放、透明負責任的態度，繼續同世衛組織保持合作。隨著交流合作的深入，相信雙方專家會在適當時機對外發布合作進展和研究成果。