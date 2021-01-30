新冠肺炎｜內地昨增36宗本土病例　石家莊恢復公共交通運營服務

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-30 09:55

據國家衛健委報告，內地周五（29日）新增52宗新冠肺炎確診病例，其中36宗為本土病例，包括黑龍江27宗、吉林5宗、上海2宗、北京1宗、河北1宗。境外輸入病例有16宗，包括上海9宗、福建3宗、湖南2宗、四川1宗、陝西1宗。無新增死亡病例；新增1宗本土疑似病例，在吉林。新增治癒出院病例143宗。

石家莊市橋西蔬菜批發市場周二（26日）恢復正常營業。（中新社）

內地現有304宗境外輸入確診病例，其中5宗是重症病例，無現有疑似病例。累計確診病例4689宗，累計治愈出院病例4385宗，無死亡病例。

本土個案方面，截至1月29日24時，內地現有1711宗確診病例，其中重症病例有78宗，累計治癒出院病例83083宗，累計死亡病例4636宗，累計報告確診病例89430宗，現有疑似病例2宗。累計追踪到密切接觸者964954人，尚在醫學觀察的密切接觸者39218人。

當日新增無症狀感染者16宗，包括8宗境外輸入；當日7宗轉為確診病例，包括2宗境外輸入；當日解除醫學觀察30宗，包括境外輸入3宗；尚有976宗無症狀感染者正在接受醫學觀察，包括297宗境外輸入。

石家莊，有工作人員在小區內開展消殺工作。（新華社）

據黑龍江省衛健委報告，新增27宗新冠肺炎確診病例，以及6宗無症狀感染者。當局周五將近日出現多宗個案的哈爾濱市呼蘭區蘭河街道的風險等級調整為高風險地區。

河北省衛健委新增1宗新冠肺炎本地確診病例，患者在石家莊市藁城區。目前，鑑於石家莊的疫情漸趨緩和，石家莊交通運輸局宣布，自2021年1月29日起，有序恢復公共交通運營服務。當局要求乘客乘坐公共巴士時進行體溫檢測及健康碼「綠碼」的查驗，對不能出具健康碼的乘客，做好信息登記，未佩戴口罩或體溫超過37.3℃的乘客，拒絕乘車。在恢復運營初期，巴士載客人數需嚴格控制在50%以下。而中高風險區域的客運巴士班線則暫不恢復運營。

（綜合報道）