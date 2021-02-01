加使館人員疑訂製「武漢蝙蝠」T恤　中國外交部：已提出交涉

撰文： 林瑾 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-01 20:24

近日，一名從事文化衫訂製的中國店長通過社交平台微信實名舉報，加拿大駐華使館工作人員2020年7月從該店訂製帶有武漢蝙蝠圖案的T恤。 中國外交部發言人汪文斌周一（1日）表示，就事件感到震驚，並已向加拿大駐華使館提出交涉。

汪文斌在例行記者會上被記者問及此事時表示，中方注意到有關報道。新冠病毒是人類共同的敵人，世界衛生組織（WHO）和國際社會都明確反對將病毒同特定的國家和地區相關聯，反對搞污名化標籤化。加拿大總理、衛生部長等也多次作出類似的表態。

他指出，世界上任何一個國家的駐外外交領事人員都應該嚴格遵守《維也納外交關係公約》《維也納領事關係公約》以及駐在國的法律法規。有關人員作為加拿大駐華使館的外交官，所作所為與其身份嚴重不符，也背離加政府高層的一貫立場。中方對此感到震驚，已向加駐華使館提出了嚴正交涉，要求加方立即徹查此事，給中方一個明確的交代。

據了解，事件曝光於1月26日，一名中國店長實名舉報加拿大駐華大使館的行為，稱加拿大使館工作人員出資尋求一間中國工廠為其代工生產一批侮辱造謠武漢人吃蝙蝠的T恤。

汪文斌表示，「有關人員作為加拿大駐華使館的外交官，所作所為與其身份嚴重不符」。（資料圖片）

當時一個名叫「Chad Hensler」的加使館相關人士，通過網絡聯繫到一家中國企業為其定製文化衫。該企業負責人透露，Chad Hensler並未急着發送文化衫的圖案給企業方，而是旁敲側擊詢問這間店是否因疫情影響而急需訂單。

2020年7月，Chad Hensler才給工廠負責人發來樣圖，這張樣圖的模樣是一隻蝙蝠，蝙蝠身上還印着一行字母。Chad Hensler解釋說中間的字母就是一行加拿大文字，代表很酷炫的意思。

因為聯想到西方曾使用「蝙蝠」來造謠新冠病毒的起源是因為「中國人愛吃蝙蝠」，所以中國店長一度以「原材料不足」為由多次婉拒Chad Hensler的要求。但Chad Hensler顯得非常急迫，一直說願意等到原材料到齊之後再開印，並且表達了自己對這一批服飾需求態度的堅定和急切。

目前，中國與加拿大的關係仍陷入僵持中。（視覺中國）

於是店長就向其表示自己可以先熱印幾件樣品，並以此要求Chad Hensler提供一個收貨地址來接收這些樣品。對方收貨地址發過來後，店長認為這裏面「有大問題」，這個收貨地址有着「加拿大使館北2號門」的字樣。為驗證地址是否屬實，中國店長按照對方要求熱印了8件T恤衫樣品發貨過去，對方簽收後表示，對樣品質量很滿意，以後可以長期大量合作。

這名店主仔細研究關於T恤衫圖案，發現在蝙蝠圖案中間類似英文的名稱是武漢二字的拼音「WUHAN」。感到事關重大的店長在和朋友商議之後，決定向有關部門舉報此事，並表示願意向中國相關部門提供一切線索，包括加拿大駐華使館的訂購、收貨和簽收資訊等等。

（綜合報道）