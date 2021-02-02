兩會前夕地方人事密集調整　黃強出任四川省長

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-02 20:04

歲末年初，內地各省人事變動頻繁。繼湖南省、雲南省、貴州省長出爐後，四川省省長也已落定。2月2日下午，四川省十三屆人大四次會議第三次全體會議選舉黃強為四川省長。

資料顯示，黃強此前為四川省委副書記、省政府代省長。黃強出生於1963年4月，浙江東陽人，他長期在航空系統工作，曾任中國航空工業第一集團公司（現為中國航空工業集團）第603所所長，中國航空工業第一集團公司第一飛機設計研究院院長、黨委書記兼上海飛機設計研究所所長、黨委書記等職。

2020年12月9日，黃強（左一）出席「推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議」。（央視新聞）

2006年1月，黃強出任國防科工委秘書長，2008年6月轉任國家國防科技工業局副局長、黨組成員。2014年1月後，黃強赴地方工作，歷任甘肅省副省長、省委常委、常務副省長，河南省委常委、常務副省長等職。2020年11月，時任四川省委副書記、省長尹力轉任福建省委書記，黃強出任四川省委副書記，12月獲任四川省代省長。

除黃強出任四川省長外，2021年1月29日，在湖南省十三屆人大四次會議上，萬億央企國家電網原董事長毛偉明被補選為湖南省省長。就在同一天，雲南省和貴州省省長人選也先後出爐，雲南省代省長王予波、貴州省代省長李炳軍分別「轉正」。

（綜合報道）