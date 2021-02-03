民用飛機交付運營前「必修課」　C919客機完成濺水試驗滑行任務

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-03 16:15

C919客機對於中國而言具有重大意義，該型客機於近日再完成一項關鍵測試。 與此同時，C919的駕駛艙的照片在網絡上流傳。

據南昌廣播電視台2月2日消息，歷經近一個月的時間，C919 106架機在1月30日順利完成了濺水專項試驗最後一架次滑行任務。

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濺水試驗的目的在於驗證新飛機在大量積水跑道上的運行能力，確保在滑跑過程中來自飛機底部或前起落架濺起的水不會進入飛機的發動機和輔助動力裝置，這是民用飛機在交付運營前必須要完成的一項試驗科目，也是新飛機的「必修課」。這項試驗的完成，標誌着C919研製工作取得了新突破。

同時，C919的駕駛艙畫面曝光。據《航空知識》雜誌介紹，C919駕駛艙操作系統主要包括側杆、主動側杆和油門台等，這套系統已經過試飛員和飛行員近30年的測試和使用。C919飛控系統的一大特色是採用了主動饋送技術的飛行員飛行情境意識系統，可避免飛行員在飛行中對環境因素在事件和空間上的感知錯誤。

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另據央視新聞1月2日報道，與C919客機配套的長江-1000引擎研製取得最新進展，鈦鋁合金低壓渦輪葉片已經通過振動疲勞考核，正準備裝機考核。

央視新聞披露國產引擎技術取得重大突破（請點擊瀏覽大圖）：

（綜合報道）