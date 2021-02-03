屎尿文學｜賈淺淺自評詩作簡短精粹　內媒盛讚行文「接地氣」捱轟

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-03 15:15

中國知名作家賈平凹的女兒賈淺淺發表帶有「屎」、「尿」等詞彙的「不雅詩歌」，在內地網絡引發熱議，有傳媒也因就此發表評論而遭輿論圍剿。雖然賈淺淺目前尚未回應，但2019年的一篇採訪透露出她對自己作品的看法。

1月28日，內地評論作者唐小林發表文章稱，賈淺淺的詩歌是「骯髒的垃圾文字」、沾父親光等，令賈淺淺備受外界關注。隨後網民紛紛曝出其多處有爭議的詩作，例如使用「屎」、「尿」等詞彙。

網民隨後發現，早在2019年，賈淺淺就曾評價自己的詩歌稱：「我的詩作篇幅都比較短小、語言力求精粹清麗，我追求以醒目的意象、鮮活的喻指和詩境的營造，來形成我的個人特色。」而賈平凹在2019年4月陝西省青年文學協會微信公號「綠色文學」發布一篇訪談文章中表示：「那些句子是她這個年齡人的句子，是這個時代的句子。」

談到創作理念，賈淺淺當時稱，寫作之初其實是「認識你自己」，以及與未知的自我的觸碰與對話，其後方能走向寫作的自覺。

賈淺淺多處涉及「屎尿屁」的詩作被網民罵「粗俗不堪」，甚至掀起模仿潮（點擊瀏覽大圖）：

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她還就此提出四點：其一，能否清晰地使用語言並不是最重要的，最重要的是，你是否把人類文明的普適性價值觀作為精神的依靠；其二，不要讓自己躲在知識和邏輯的藩籬後面，不要利用語言來販賣邏輯與教條；其三，寫作體現詩人的情感、個性、知覺與直覺能力，寫作必須讓「感覺」從語言中破壁而出，從而實現作者本人的審美情趣；其四，寫作不是一件刻舟求劍的事，必須追求一種開放性，要有超越文化的浪漫情懷，要使日常經驗上升到形而上的層次。

談到自己的「Z小姐」系列作品，賈淺淺表示，這些詩是對日常生活的一種詩性表達。「我力求以質樸的對人物個性的簡括描述，自然顯露人性的光華部分，亦是試圖對語言侷限性的突破。」

目前，圍繞賈淺淺詩歌的爭論仍在持續。內媒《新京報》因發表題為《賈平凹女兒的詩不是不能批 但別因身份而預設立場》的文章，而受到大批網民的批評。

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這篇文章列舉賈淺淺的詩歌稱，內容表達與文本選擇不迴避「接地氣」的一面，是很多現代詩的特質。這體現的是詩歌作為藝術的包容性與豐富性。文章還稱，很多網民對賈淺淺的質疑，是基於想象出來的「貓膩論」、「內幕說」。但摘取詩歌中的片段和字詞加以非議，很難為立場先行下的腦補結論提供支撐——那樣除了帶節奏，沒有太多公共價值，也更像是為黑而黑。

《新京報》在文章中就賈淺淺的這首詩歌稱，這首詩寫的是自己小女兒的日常，如果你是一個父母，看到這樣的場景，肯定不會噁心想吐，只會覺得好笑。人們會用「便便」「粑粑」這樣的詞來形容孩子的排泄物，本身就是「詩化」。（微博）

對此，網民批評稱，「《新京報》在賈平凹作協的壓力下為其女申辯。」還有網友表示，「《新京報》對賈家父女是否鑽營上位不做調查，卻在這裏單拿評論賈淺淺的詩作做文章，表面作公允狀，暗地裏替她遮掩。極為醜陋！」

資料顯示，賈淺淺的父親賈平凹自1982年起就職西安市文聯，專職作家，從事專業創作。後就任中國政協委員，陝西省作家協會主席，西安市人大代表。