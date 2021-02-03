力保中共建黨百年社會大局穩定　趙克志下令反制「以恐亂華」

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-02-03 16:00

2021年是中共建黨100周年，國務委員、公安部部長趙克志周二（2日）主持會議時表示，做好反恐工作、確保國家政治安全和社會大局穩定，具有特殊重要的意義。 他表示，要發揚鬥爭精神，堅持國家利益至上，築牢口岸邊境防控防線，加強國際反恐合作，反對反恐問題上的雙重標準，反制「以恐亂華」的圖謀。

身兼國家反恐工作領導小組組長的趙克志強調，全力以赴做好建黨100周年安保反恐工作，確保社會大局持續安全穩定，要強化情報預警、主動進攻，把暴力恐怖威脅制止在萌芽狀態、未發階段。他又表示，要深入開展「去極端化」工作，強化監測清理網上有害信息，切斷宗教極端思想傳播滲透渠道。

趙克志，現任中共中央政法委員會副書記，國務委員兼公安部部長、黨委書記，並擔任中央港澳工作協調小組第五名副組長。（視覺中國）

今年是中共建黨100周年。不久前，中共領導人習近平在全國政協新年茶話會上的講話中宣布將「隆重」慶祝。所謂「隆重」將會是前所未有的慶祝建黨大閲兵嗎？

如果按照傳統，中共慶祝建黨100周年將不會閲兵，而是舉行慶祝大會。不過，中共十八大以後突破了許多傳統。比如，2016年建黨95周年亦舉行慶祝大會，這是首次舉行建黨逢五週年慶祝大會，此前慶祝大會均在建黨逢十週年舉行。再如，2015年舉行紀念抗日戰爭勝利70周年閲兵，2017年又舉行解放軍建軍90周年閲兵。而在此之前，中共從未舉行紀念抗戰勝利閲兵和解放軍建軍閲兵。

既然紀念抗戰勝利70周年和解放軍建軍90周年都閲兵，那麼更為重要的建黨100周年更值得閲兵。如果建黨100周年仍按照傳統，舉行大會慶祝，規格與建黨95周年相同，將難以顯示建黨100周年這個時間節點的重要性。

解放軍建軍90周年閲兵時，國防部新聞發言人解釋，中共建政後，先後舉行了多次國慶閲兵，2015年首次舉行了以紀念抗戰勝利為主題的閲兵，首次舉行以建軍節為主題的閲兵，是對閲兵的「進一步制度化、規範化」。

中共閲兵史（1949—2019）：（請點擊高清大圖瀏覽）

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因此，在國慶閲兵已經成為傳統，建軍閲兵也首次舉行的情況下，舉行以慶祝建黨為主題的閲兵，或許將成為「制度化、規範化」閲兵的最後一步。

值得一提是，早在2015年2月，英國路透社引述接近中國領導層的消息人士稱，從2015年至2021年，中國將舉行四次閲兵。這四次閲兵分別是當年舉行的紀念抗戰勝利70周年閲兵、2017年建軍90周年閲兵、2019年建國70周年閲兵和2021年建黨100周年閲兵。前述消息人士進一步表示，在習近平擔任領導人期間，閲兵將成為「新常態」。

在路透社猜測的四次閲兵中，2019年國慶閲兵是逢十大慶的傳統，自不待言。而紀念抗戰勝利70周年和建軍90周年閲兵後來確實如期舉行了。由此看來，慶祝建黨100周年閲兵，也許並非空穴來風。

當然，如果北京真有舉行建黨100周年閲兵的打算，新冠肺炎疫情能否早日結束將成為一個決定性因素。