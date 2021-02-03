「人人影視字幕組」涉侵權逾2萬部影視作品　上海警方拘12名疑犯

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-03 15:10

上海警方在周三（3日）指出已成功偵破一宗由國家版權局、全國「掃黃打非」辦公室、公安部、最高檢四部委聯合督辦的侵犯影視作品著作權案，抓獲14名疑犯，涉案金額超過1600萬元。 警方表示，涉案的是在兩岸三地相當知名的「人人影視字幕組」，亦是內地最大規模的影視字幕組，近期大熱劇集《后翼棄兵》等都能看到。

「人人影視字幕組」提供大量未經授權的影視作品。（澎湃新聞）

警方表示，去年起發現有人通過名為「人人影視字幕組」的網上平台，提供疑似侵權影視作品的在線觀看和離線下載。經與相關著作權權利人聯系，有關的影視作品未取得著作權權利人的授權或許可。

經過3個月的縝密偵查，警方是在1月6日採取行動，在湖北、廣西等地警方的大力配合下，成功偵破這宗「9.8」特大跨省侵犯影視作品著作權案，抓獲以梁某為首的14名疑犯，查處3間涉案公司，以及查獲作案用手機20部和電腦主機、伺服器12部，涉案金額超過1600萬元。

警方執法現場。（影片截圖）

經查，自2018年起，梁某等人先後成立多間公司，在境內外分散架設、租用伺服器，開發、運行、維護「人人影視字幕組」APP及相關網站，在未經著作權人授權的情況下，通過境外盜版論壇網站下載獲取片源，以約400元一部（集）的報酬僱人翻譯、壓片後，上傳至APP伺服器向公眾傳播。梁某等人是通過收取網站會員費、廣告費和出售刻錄侵權影視作品移動硬碟等手段非法牟利。初步查證，各端口應用軟件刊載影視作品超過2萬部（集），註冊會員數量超過800萬人。

（綜合報道）