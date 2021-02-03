加拿大解釋訂製蝙蝠T恤事件　中方稱「誤解」託詞難信服

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-02-03 20:00

加拿大駐華使館外交官稱，加使館人員訂製帶有「蝙蝠」圖案和「WUHAN」字樣T恤一事是「誤解」，稱上面圖案不是蝙蝠，而是一個名為「武當幫」美國說唱樂隊的符號。對此，中國外交部發言人汪文斌表示，加方「誤解」的託詞不能令人信服。

在2月3日的中國外交部例行記者會上，汪文斌就上述問題回應稱，中方注意到一些加拿大的主流傳媒也承認，T恤上印有形似蝙蝠的圖案，中方難以相信有關工作人員，作為在華工作生活多年的高級外交官，會如此無意識地犯這樣的低級錯誤。

中加關係本來就因華為首席財務官孟晚舟案陷入緊張，現在加拿大駐華使館的T恤事件更是火上加油。（視覺中國）

他表示，加方有關人員的錯誤行徑已經造成惡劣影響，引發廣大中國人民的強烈反感和不滿。加方應嚴肅認真對待此事，儘快給中方一個明確交代。

據英國路透社2月2日報道，針對有人舉報加拿大駐華使館工作人員2020年7月訂製帶有「武漢蝙蝠」圖案的T恤，加拿大表示，在武漢的工作人員想要的圖樣是代表美國嘻哈團體「武當幫」（Wu-Tang Clan）的W，而不是蝙蝠圖案。

加拿大駐中國大使館人員被指訂製印有「武漢英文拼音和蝙蝠圖案」的T恤。（網上圖片）

加拿大外交部發言人還通過電郵吿訴路透社：「大使館一名成員設計的T恤標誌顯示的是一個風格化的W，並不是為了代表蝙蝠。這是2020年初，為了協助撤僑的加拿大使館工作人員所做的。」加拿大外交部強調，「我們對這個誤解感到遺憾」。

加拿大方面表示，在武漢的工作人員想要的圖樣是代表美國嘻哈團體「武當幫」（Wu-Tang Clan，圖）的W，而不是蝙蝠圖案。（資料圖片）

關於加拿大駐華使館訂製的T恤，目前在網絡上流傳的照片可以看到一個蝙蝠展翅的圖樣，中間有武漢的大寫英文字樣「WUHAN」。值得注意是，根據爆料者提供的T恤訂單內容顯示，訂單裏描繪的是蝙蝠，沒有提到武當幫。

有分析指，世界衛生組織（WHO）專家組正在武漢調查疫情來源，許多科學家也曾懷疑蝙蝠是新冠病毒從動物傳染到人類的中介者。在這種時機，相關話題特別敏感。

（綜合報道）