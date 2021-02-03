中宣部報告：2020年社會心態向上向好　「遇事找法」取代托關係

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-03 20:31

中共中央宣傳部委託國家統計局，自去年9月起採用多階段分層隨機抽樣和入戶填報方式，對河北、吉林、湖北等16省份18至65歲部分常住居民進行問卷調查，並赴湖南、四川等8個省份組織實地調研，在此基礎上形成了「2020年全國社會心態調查綜合分析報告」。 報告指出，這次調查具有鮮明的時代特徵和年度特點，總體來看當前中國社會心態主流積極健康、明顯向上向好。

這份報告並指，通過對比2010年以來的6次調查數據，中共十八大以來信仰馬克思主義的比例呈現明顯攀升態勢，習近平新時代中國特色社會主義思想更加深入人心。數據表明，受訪者普遍認為近年來中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信不斷增強，對黨中央的信任、對中國特色社會主義的認同愈發夯實。

受訪者高度讚揚中國疫情防控舉措取得的成效。圖為疫情期間，湖北襄陽民眾掃健康碼進入超市。（新華社）

受訪者對生活狀況滿意度較4年前提升

報告指出，從群眾的切身感受來看，受訪者對自己在經濟社會發展中的獲益程度表示滿意的較2016年提高17.8個百分點，對個人和家庭生活狀況表示滿意的較2016年提高4.2個百分點，認為社會「非常安全」和「比較安全」的比例之和較2016年提高20.7個百分點。

報告進一步指，受訪者高度讚揚中國疫情防控舉措取得的成效，普遍認為黨和政府始終把人民生命安全和身體健康放在首位，「人民至上、生命至上的堅守，有力溫暖和鼓舞着全國人民的心」。受訪者也充分肯定中國全面建成小康社會取得偉大歷史性成就，以及「三大攻堅戰」取得決定性成就，並紛紛對做好「六穩」、「六保」工作和保障改善民生取得的成效予以高度評價。

報告提到，法治觀念和主流輿論深入人心，「遇事找法」成為人們普遍選擇。（示意圖／視覺中國）

「遇事找法」取代托關係

報告還指出，「遇事找法」成為人們普遍選擇，當自己或家人遇到不公平事情時，選擇「通過法律渠道解決」的居第一位，比2016年提升3.7個百分點；選擇「托關係、找熟人」的比例明顯下降。報告指出，這表明全面依法治國邁出堅實步伐，人們的法治觀念、法律意識不斷提高，「遇事講法、遇事找法」成為社會普遍共識。

報告同時提到，黨群幹群關係（黨員和群眾、幹部和群眾的關係）呈現持續向好的趨勢，數據表明，基層群眾尤其是農民和農民工對黨群關係的評價最高。受訪者對去年宣傳思想領域有關重點工作成效評價亦較高，受訪者反映，宣傳思想工作「導向更加鮮明，網上網下正能量更強勁」。

（綜合報道）