台名嘴趙少康回應參選國民黨主席　表態支持「九二共識」

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-04 12:15

台灣資深媒體人、中國廣播公司董事長趙少康日前宣稱將重回國民黨選黨主席。對此，趙少康及國民黨主席江啟臣均進行了回應。

據台灣聯合新聞網2月3日報道，趙少康對此回應稱，他沒有一定要做國民黨主席，並表示他當時跟江啟臣講過，他取得資格，但沒有一定要選，因為想要爭國民黨主席也有不少人，國民黨如果今年還有一年的內規，「我不選就是了」。

對於參選原因，趙少康表示，國民黨目前存在一些問題，「一定是有改進的地方」。他強調，自己和很多政治人物不同，就是實話實說，該批評就批評。

趙少康也預吿，他會在新年時開記者會發表他的參選政見，不管是參選主張還是兩岸政策等，他也表態支持「九二共識」。至於會不會拜會黨內大佬，趙則否認說，國民黨應該揚棄這種做法，自己的主張最重要。

此外，趙少康還透露，未來不排除參加2024年台灣地區領導人選舉。

對於趙少康參選國民黨主席一事，江啟臣表示，年後將聘趙任中評委，不過趙仍有一年入黨資格限制，是否能參選主席，最後仍須中常會修改選舉作業細則。

2月1日上午，趙少康親自召開記者會宣布重返國民黨，引起外界高度關注。

資料顯示，趙少康，1950年11月16日出生於台灣省基隆市，祖籍河北省涉縣。趙少康是台灣前政治人物，曾有「政治金童」之稱，先後任台北市議員、台灣環境保護部門責任人、中國台灣民意代表。

趙少康1993年退出國民黨，發起成立新黨並任召集人，1994年參選台北市長，落選後逐漸淡出政壇，專心從事媒體事業。趙少康現任台灣中國廣播公司董事長兼總經理，是台灣地區著名媒體人。