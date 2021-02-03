河北疫情｜石家莊宣布即日起有序開展工作　全面推動復工復產

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-03 20:27

據河北省衛健委報告，河北省周二（2日）新增1宗新冠肺炎本地確診病例，來自石家莊市藁城區的指定隔離點。 今天（3日）下午，石家莊市舉行新冠肺炎疫情防控工作記者會，會上表示，鑑於當地疫情漸趨緩和，石家莊各市直部門、各人民團體由即日起，有力有序開展工作，全面推動復工復產，並提出六點要求。

今天（3日）下午，石家莊市舉行新冠疫情防控工作記者會。（微博）

一、全員到崗到位，各單位要全面準確掌握本單位幹部職工健康狀況，所有工作人員於2021年2月3日起全部到崗到位，正常上下班，居住地位於中高風險地區的干部職工除外。

二、加強健康監測，各單位要建立日常監測機制，實行健康狀況報告製度，一旦發現工作人員出現異常狀況，要及時報告，並採取相應的防控措施。

三、強化出入管理，各單位要進一步加強機關出入口的防範管理，所有人員必須出示健康碼，並進行測體溫、登記後方可出入機關辦公場所。

四、做好環境消毒，各單位要明確專人負責，做好辦公場所的消毒，每天對走廊、衛生間、電梯間、樓道間、會議室等重點部位進行全面消毒，建立消殺台賬，保持衛生整潔。

五、減少人員聚集，各單位盡量減少人員大範圍聚集，壓減會議數量，確需召開的會議要縮短時間、控制規模，保持會議室空氣暢通，提倡召開視頻會議。機關食堂要適當延長供餐時間，實行錯峰就餐，幹部職工使用個人餐具分散用餐。

六、推動復工復產，各單位在抓好疫情防控的同時，結合本單位職能，進一步完善復產方案。把工作安排周密，把風險考慮全面，把責任細化到人，全面加快復工復產、復商復市，兩手抓兩不誤，實現疫情防控與經濟社會發展齊行並進。

另外，記者會上公布，1月2日至2月2日24時，石家莊累計報告新冠肺炎本土確診病例866例。

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（河北日報）