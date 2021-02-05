北京原副市長陳剛受賄近1.3億判囚15年　曾被視為「政壇新星」

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-05 20:31

2月5日，江蘇省南京市中級人民法院公開宣判中國科協原黨組成員、書記處書記陳剛受賄一案，一審被判15年，並處罰金500萬元（人民幣，下同）；對陳剛受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

2月5日，陳剛庭審現場畫面。（微博@新華視點）

經審理查明，2003年至2018年，陳剛利用擔任北京市規劃委員會主任、北京市政府副市長、北京市委常委等職務上的便利，以及國務院南水北調工程建設委員會辦公室副主任、中國科學技術協會書記處書記、常委等職權和地位形成的便利條件，為相關企業在建設工程項目用地性質變更、規劃指標調整、項目審批驗收等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計1.28億元。

法院認為，陳剛的行為構成受賄罪。鑑於陳剛在尚未受到調查談話、訊問時向辦案機關投案，如實供述自己罪行，構成自首；歸案後提供偵破其他重大案件的線索，經查證屬實，且對國家和社會有其他重大貢獻，具有重大立功表現；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕或減輕處罰情節，依法可以對其減輕處罰。法庭遂作出上述判決。

陳剛是「京官」中的典型。（視覺中國）

資料顯示，1966年出生的陳剛，此前仕途順暢，2002年就擔任被視為「肥差」的北京市規劃委員會主任，2006年，年僅40歲的陳剛出任北京市副市長，是當時北京市乃至全中國政壇上的一顆耀眼新星。

2012年，陳剛升任北京市委常委，又在下半年的中共十八大上入選中央候補委員。然而2017年2月，陳剛卻卸任北京市委常委、委員職務，轉崗國務院南水北調辦任職。

2018年3月，中共機構改革方案公布，國務院南水北調工程建設委員會及其辦公室不再保留，陳剛進入中國科協，任中國科協黨組成員。2019年1月6日晚，官方通報了陳剛落馬被查的消息。