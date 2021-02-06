新冠肺炎｜智利車厘子再被發現病毒陽性　流入江西兩縣且全部售罄

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-06 11:24

內地再有進口車厘子被驗出新冠病毒，江西省撫州市樂安縣及南豐縣一批進口智利車厘子，近日被檢出新冠病毒呈陽性反應，當局迅速啟動涉疫進口車厘子產品、相關人員和環境的排查、處置工作，並呼籲廣大市民不必恐慌。

撫州市樂安縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部辦公室，周六（6日）發布《關於涉疫進口櫻桃流入我縣的健康風險提示》，稱該縣前一晚收到《關於對涉疫產品進行協查的報告》函後，已迅速對涉疫產品啟動有關工作。據指，該批次涉疫進口智利產車厘子的集裝箱號為CXRU1568393，入境檢驗檢疫號為121000000245548001，已流入該縣名門首府小區門口e果園水果店，且在1月10日前全部售空。

當局正開展相關接觸者管控、環境消毒等工作，相關流調排查工作正在繼續。當局呼籲1月7日下午3時後購買了以上涉疫進口車厘子產品的市民，要主動聯繫縣衛健委開展核酸檢測，以及主動向屬地所在村組（社區）報告，同時做好健康監測，一旦出現症狀要立即到樂安縣人民醫院發熱門診就診。如有未食用完的涉疫產品，亦要及時報告縣市場監督管理局處理封存。

南豐縣亦發布了相關消息，涉疫產品與樂安縣的屬同一批次，已流入該縣「果e站」（國安路383號）水果店且已售罄；相關接觸人員的管控、環境消毒等工作正在開展；相關流調排查工作正在繼續。該縣要求，凡在1月7日至14日期間從上述水果店購買、接觸或食用了該進口櫻桃以及到過該店的市民，要立即報告。

（澎湃新聞）