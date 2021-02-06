習近平在貴州視察空軍航空兵　了解部隊防疫工作並登上特種機

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-06 21:31

農曆新年將至，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於2月4日視察空軍航空兵某師，並向全體解放軍指戰員、武警部隊官兵、軍隊文職人員、民兵預備役人員送上新春祝福。

據央視新聞報道，當日上午10時30分，習近平來到空軍航空兵某師，首先了解部隊疫情防控和支援地方防疫情況。習近平指出，疫情爆發以來，解放軍在防控鬥爭中發揮了重要作用。當前，國外疫情形勢依然嚴峻，國內疫情防控工作依然繁重，要做好支援地方抗擊疫情準備。

在外場機棚，習近平聽取師基本情況和主戰裝備情況介紹。某型特種機是空中信息作戰的重要裝備，習近平登上該飛機，進入任務艙察看任務系統，了解特種機工作流程和執行任務情況。

習近平強調，現代戰爭中，制信息權成為贏得戰爭勝利的關鍵。要加快發展先進裝備，加緊培養專業人才，加強針對性對抗性訓練，推動新質戰鬥力加速提升。

報道稱，習近平專門到某飛行大隊空勤樓察看官兵生活學習情況，並強調要結合空軍部隊實際，大抓實戰化軍事訓練，不斷提高訓練水平和打贏能力。他還到空勤樓走廊，察看春節前有關文體活動設施準備情況，了解部隊統籌疫情防控和節日生活有關安排。

習近平接見全師官兵代表時強調，2021年是中國共產黨建黨100周年，是「十四五」開局之年，做好今年工作意義重大。春節期間，全軍部隊要加強戰備值班，守衛好國家安全和人民幸福安寧。要在常態化疫情防控前提下，把官兵節日期間生活安排好，讓大家過一個喜慶祥和的春節。