中澳交惡｜澳洲龍蝦價格暴跌　料業界多達三分一職位將流失

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-09 17:51

中國與澳洲關係陷入低谷後，中國政府推出新海關檢疫措施，影響活海鮮進口程序。考慮到延誤風險，澳洲早前已暫停向中國出口澳洲龍蝦。 據澳媒8日（周一）報道，由於澳洲龍蝦價格暴跌，澳洲龍蝦業多達三分之一的工作崗位即將流失。

平價澳洲龍蝦銷量可觀，但實際上對漁民而言卻是「賣一隻蝕一隻」。（視覺中國）

澳洲天空新聞頻道報道指，自中國在去年5月向澳洲大麥徵收80％的關稅後，澳洲龍蝦業即受到沉重打擊。

報道指，現時南方岩龍蝦的價格大約是「禁令」前價格的三分之一，許多漁民甚至不能以每公斤25澳元（約150港幣）的價格賣出龍蝦，以達到收支平衡。報道稱，由於澳洲龍蝦價格暴跌，澳洲龍蝦業失去利潤，該行業多達三分之一的工作崗位即將流失。

據早前報道，中國原本是澳洲龍蝦最大出口市場，佔比超過9成。出口中國受阻後，澳洲業者轉為內銷，以致價格暴跌，甚至有超市推出「跳樓價」20澳元（約港幣118元）一隻。正由於價格低廉，澳洲民眾樂於採購澳洲龍蝦，去年聖誕節假期期間，澳洲龍蝦的本地消費量更較2019年大增30%。但是平價澳洲龍蝦實際上是壓低批發價格，換言之漁民的利潤大減，甚至是「賣一隻蝕一隻」。