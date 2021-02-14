美軍雙航母演習後　「羅斯福號」繼續在南海活動

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-14 15:25

美軍雙航母2月9日在南海演習後，「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）被指繼續在南海活動。上周六（13日），北京大學海洋研究中心平台「南海戰略態勢感知」發布消息稱，衛星前一天在南海西南部捕獲美海軍「羅斯福」號航母打擊群最新位置。

+ 7 + 7 + 7

美國第7艦隊網站2月9日發表聲明稱，「羅斯福」號航母打擊群（也稱第9航母打擊群）和「尼米茲」號（USS Nimitz CVN-68）航母打擊群（也稱第11航母打擊群）2月9日在南海進行了雙航母演習行動。

聲明稱，這兩個航母打擊群中的艦艇和飛機在一個高度繁忙的區域協調行動，以展示美國海軍在具有挑戰性的環境中行動的能力。作為雙航母作戰的一部分，戰鬥群進行了大量演習，旨在提高軍事資產之間的互操作性（interoperability）以及指揮和控制能力。

美軍艦進入西沙群島海域，疑似發現解放軍軍艦（點擊圖集瀏覽）：

據悉，拜登（Joe Biden）上台後，中美關係仍然緊張，美國政府繼續在南海等問題上施壓中國。中美關係仍然緊張，美國國防部2月2日宣布將「尼米茲」號航母戰鬥群從中東調往印太地區，從而形成三艘航母同時聚集印太地區而中東地區無航母的局面。

針對美軍的行動，中國外交部發言人汪文斌2月9日在例行記者會上表示，美國頻繁派艦機進入南海活動，炫耀武力，不利於地區的和平與穩定。中方將繼續採取必要措施，堅定捍衛國家主權和安全，同地區國家一道，堅定維護南海和平與穩定。