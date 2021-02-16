澳媒：多名世衛赴華專家與中國有關　包括是現任廣東疾控科學顧問

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-16 12:32

在世界衛生組織（WHO）公布赴中國武漢調查新冠病毒（SARS-CoV-2）結果後，世衛赴華專家組的多名專家近日陷入了輿論風暴。 2月14日，澳洲天空新聞主播Sharri Markson在一個節目中表示，世衛專家組的公正性受到質疑，至少有3名成員與中國官方機構有着「說不清道不明」的關係。

澳洲天空新聞主播Sharri Markson在節目中稱世衛專家組的公正性受到質疑。（澳洲天空新聞視頻截圖）

涉事3名專家包括世衛食品安全和動物疾病專家Peter Ben Embarek、病原體顧問、美國非營利組織生態健康聯盟主席Peter Daszak，以及荷蘭病毒學家Marion Koopmans。

Sharri Markson提到的證據是Peter Ben Embarek於2017年接受中國食品科學技術學會和國際食品科技聯盟頒發的科學精神獎、Peter Daszak於2018年在個人社交媒體賬號上表示，與中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗在蝙蝠研究上有過長久合作、Marion Koopmans是廣東省疾控中心的科學顧問，其個人簡歷至今仍可在官方網站上見到。

Sharri Markson稱，「武漢病毒所至今也沒有打開它的工作簿，最先被感染的70名新冠患者的詳細信息也拒絕透露，零號病人的相關信息目前也為零……事實就是新冠病毒有可能是通過蝙蝠自然地傳播給人類，或是通過中間宿主傳播給人類，但也有可能是通過實驗室泄露出來的……因此我們需要獨立的調查員，以開放的心態去尋找答案，而不是那些被中國政府認為沒有問題的科學家。」

隨後，其中一名專家Marion Koopmans在社交平台上作出回應，形容是「陰謀論」，「我是廣東省疾控中心的科學顧問，所以我就成為了『為中國政府工作的人』」。Marion Koopmans並諷刺稱，「噢，順便說一句，我還為歐洲工作（歐盟新冠肺炎專家顧問小組成員、歐盟高威脅病原體國家參考中心負責人），也為美國政府工作（曾在美國疾控中心獸醫學部門工作三年）」。

馬裏恩·庫普曼斯在個人社交媒體賬號上進行回應。（Twitter@MarionKoopmans）

事實上，對於外界批評中國不配合、調查不透明，世衛專家組成員此前已有多次作出反駁。2月5日，Peter Daszak在接受《美聯社》訪問時稱，中方人員與世衛團隊展開廣泛而坦誠的交流，「想去的地方都去了，想見的人都見了」，開放透明超乎預期。

2月13日，Peter Daszak還在社交平台上稱，「作為動物和環境工作組的負責人，我感受到中國同行們的信任和坦誠。我們（在調查中）自始至終都能得到重要的新數據，我們也了解了更多關於病毒傳播途徑的信息」。

（綜合報道）