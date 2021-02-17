吉林超級傳播者「1傳141」細節曝光　一場講座40人參加36人受感染

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-17 11:48

吉林省在上月出現疫情反彈，並且有一名超級傳播者，共計造成至少141宗相關病例感染，患者多數是老年人。 中國疾控中心日前在周報中披露上述事件的細節，涉事男子是一名保健品講座的講師，三場講座參加者的染病率分別高達90%（40人參加36人被感染）、90%（31人參加28人被感染）及38%（26人參加10人被感染）。

據介紹，男子林某在1月6日至11日多次往返於黑龍江、吉林兩省，曾在公主嶺市、通化市以集中培訓形式開展4次針對中老年人的營銷推廣活動，其中在公主嶺市有一場，參與者為38人，在通化市有三場，參與者為107人，共計145人。

吉林通化的超級傳播者造成至少141人受感染。（中新社）

林某推銷的保健品是亞麻籽油，通過「街頭送禮登記電話—建微信群—參加活動贈雞蛋—1人帶多人贈品可升級」的流程，成功召集大量中老年人為了這些免費雞蛋而前去參加講座。

研究指出，在通化市的三場講座，每場持續時間均為約2.5小時。舉辦講座的地方大約有30平方米大，當時門窗關閉，而且林某在講座期間並沒有戴上口罩。截至1月31日，林某在通化市直接感染81宗病例（第一代病例），並間接感染至少60個病例（第二代和第三代病例）。由於參加者年齡較大，因此重症和危重症病例比例相當高，有多達47宗，占總數15.2%，並且有1宗死亡病例。

造成大量感染的其中一個原因，是許多講座參加者在狹小密閉空間內沒有戴口罩。（視覺中國）

研究分析認為，造成大量感染的原因，其一是林某在1月10日曾經因為肌肉疼痛而前往藥房購買藥物，表明其可能在1月10日至1月11日舉行講座時，正處於新冠病毒感染的早期階段，早期階段被認為是最具傳染性。其二是講座的參加者都是老年人，年齡中位數是72歲，而講座持續時間很長，並且是在狹小密閉空間內進行。其三是參加者沒有個人保護措施，也沒有保持社交距離，現場環境擠擁，30平方米的空間內大約有30個人，林某及許多參加者卻沒有戴上口罩。

研究亦有提到，通過全基因組測序未發現新的變異毒株，沒有證據表明病毒毒力或傳播力的增加。

（綜合報道）