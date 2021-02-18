日本公布1月份外國遊客人數　中國遊客僅約萬人按年銳減98.9%

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-18 17:13

周三（17日），日本政府觀光局公布數據顯示，2021年1月份到訪日本的外國遊客人數為46500人，整體比去年減少98.3%，連續16個月按年減少。 其中，今年1月份，由中國內地赴日本的旅客約有10200人，按年下降98.9%。而大幅減少趨勢仍在持續，但已連續3個月超過1萬人。

今年1月份，由中國內地赴日本的旅客約有10200人。（澎湃新聞）

據日本政府觀光局數據，受到新冠肺炎疫情影響，國際航班受限，中國內地赴日旅客人數大幅減少。2020年中國赴日旅客數，約為1069200人，與上一年同月相比減少88.9%。

而今年1月份，台灣就有600人到訪日本，較去年1月份的461,239人，按年減少99.9％；香港有200人到訪日本，較去年1月份的219,358人，按年下降99.9％。

自今1月14日起，為配合緊急事態宣言，日本暫停與包括中國在內的11個國家和地區實施的允許商務人士相互往來的措施。除特殊情況外，日本當局還全面限制外國人入境日本。另外，2月以來，包括中國內地、香港、台灣等地直飛日本的航班大範圍停航、減班。

日本政府觀光局公布相關數據。（日本政府觀光局）

（日本政府觀光局網站）