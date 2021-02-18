武漢疫後重生︱春節接待近7百萬遊客創新高　武大早櫻綻放迎賓

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-18 17:40

湖北武漢去年農曆新年期間深陷嚴重新冠肺炎疫情中，惟事過境遷，雖然疫情陰霾未散，但武漢今年的過年氣氛已與去年不可同日而語，各大景區春意盎然、人流如織。據統計，2月11日至16日全市共接待近700萬人次遊客，創歷史同期新高。

據市假日辦統計顯示，本月11日至16日全市共接待遊客692.48萬人次，實現旅遊收入34.72億元（人民幣．下同）。

遊人春節期間的活動多采多姿，例如8家市直文藝院團走進黃鶴樓、東湖梅園、江漢路步行街等景區演出19場，包括京劇、漢劇、楚劇、歌舞、交響樂等，觀眾近8萬人次；具年味特色的傳統節目賞花燈、看花展、祈福民俗遊等，亦在黃鶴樓、歡樂谷、東湖梅園、園博園、花博匯等景區重現生機。同時，武漢發放200萬張免費門票，讓民眾可到24家開放式A級景區，武漢文惠通也推出集中消費系列優惠活動，目前發放文化和旅遊惠民補貼價值6885.25萬元，惠及消費者99.64萬人次。

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在近日備受關注的電影市場方面，武漢全市130餘家影院於春節期間開放，本月11日至16日觀影人數達221.75萬人次，票房收入達10297萬元，創歷史新高。此外，36家博物館線下舉辦96項牛年特色展覽、主題社教、現場體驗活動，共接待觀眾188萬人次，包括線上156萬人次；全市圖書館、文化館、群藝館共開展317場線下線上文化活動，吸引39.9萬人次參與和觀看。

另一方面，消費市場同樣表現亮麗，在大年三十至正月初五，武商、中百、中商、工貿、漢商五大商業集團累計銷售額達93029萬元，接待人數累計550萬人次。而據武漢國際廣場購物中心負責人介紹，國廣在除夕至初五營業額同比2019年增長達100%，Louis Vuitton、Hermès、Gucci、Dior等品牌更增長200%。

線上消費方面，武漢年夜飯半成品外賣量同比增長4倍，而據市商務局統計數據顯示，今年春節全市網絡累計銷售額達13.9億元。

值得一提的是，在武漢大學校醫院旁的珞珈山畔，周三（17日）數棵早櫻迎春綻放，吸引不少民眾觀賞、拍照。據悉，這些早櫻為雲南櫻花，較武大櫻花大道兩旁的櫻花要提前一個月綻放。

公開資料顯示，武漢大學櫻花歷史悠久，抗日戰爭期間，該校曾被日軍佔用作為傷兵修養地，1939年前後，日軍從日本引來不超過30株櫻花樹苗，開始在武大校園的櫻花大道上兩側種植。後來，1972年中日邦交正常化時，時任日本首相田中角榮亦曾向中國總理周恩來贈送1000株大山櫻，其中50株被轉贈武大。

（長江網／綜合報道）