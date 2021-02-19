兩省省委副書記同日換人　江西空降新任二把手出身水利系統

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-19 17:48

內地地方政府再有人事調整，據江西省委機關報《江西日報》2月19日消息，經中共中央批准，水利部副部長葉建春調任江西省委副書記。 同時，《新華日報》發布消息，經中共中央批准，張敬華任江蘇省委副書記，不再擔任南京市委書記職務。

出身水利系統的葉建春，在調任江西省委書記是水利部副部長。（資料圖片）

資料顯示，葉建春在水利系統工作多年，他出生於1965年7月，福建周寧人。1984年8月，葉建春進入上海勘測設計研究院工作，後歷任副處長、處長、院長助理、副院長等職，2003年12月任院長、黨委副書記。2005年6月，葉建春進入水利部，任太湖流域管理局局長、黨組書記，2016年6月轉任水利部財務司司長。

2017年2月，葉建春晉升水利部副部長、黨組成員，後於2017年7月至2020年3月任中國國家防汛抗旱總指揮部秘書長。2018年3月，全國人大批准的國務院機構改革方案，應急管理部設立。此後，葉建春同時任水利部和應急管理部兩個部門的副部長，直至2020年1月卸任應急管理部副部長。

此次履新江西前，葉建春在水利部負責規劃計劃、財務、工程建設、工程管理、監督、水旱災害防禦、水文、南水北調、水利信息化、水利審計、水利發展規劃與戰略研究方面的工作。

南京市委書記張敬華升任江蘇省委副書記。（資料圖片）

另據《新華日報》2月19日消息，經中共中央批准，張敬華任江蘇省委副書記，不再擔任南京市委書記職務。張敬華是十九屆中央候補委員。張敬華出生於1962年7月，江蘇泰州人。2001年起，張敬華歷任江蘇省經貿委副主任、黨組成員兼省安監局局長，江蘇省國資委副主任、黨委委員，江蘇省副秘書長等職，2008年3月任省環保廳廳長、黨組書記。

2009年7月，張敬華調職蘇北、首次主政地市，任徐州市委副書記、代市長，次年1月去代轉正。2012年4月，張敬華轉任鎮江市委書記。2013年3月，張敬華回到江蘇省政府，任黨組成員、秘書長，2016年3月任副省長。2017年5月，時任江蘇省委副書記、南京市委書記吳政隆出任江蘇省代省長。7月，張敬華接任南京市委書記，並躋身江蘇省委常委行列，後於10月當選第十九屆中央候補委員。

（綜合報道）