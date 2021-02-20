中印衝突｜微博「大V」發文詆譭陣亡解放軍　大小賬號即時被封閉

撰文： 褚文 葉琪 最後更新日期： 2021-02-20 10:53

《解放軍報》在周五（19日）報道中首次披露中印兩軍部隊，去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突的細節，證實當時造成共有4名解放軍死亡。 然而，微博官方賬號「微博管理員」在當天晚上發布消息，指有一名「大V」發布詆譭英烈的時政有害內容，且影響惡劣，「現依據法律法規要求予以關閉」，甚至其持有的另一個賬號都要一同關閉。

網絡大V被輿論「討伐」（點擊大圖瀏覽）：

涉事微博「大V」名為「辣筆小球」，擁有超過240萬粉絲。「辣筆小球」發文稱「最大的官--團長活下來了，看來這個團長個性是「飛將+脫兔+神機+血路+強運」。他又指陣亡的解放軍是因「營救」而立功，「連去救人的人都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人」等。

微博最初先是對「辣筆小球」處以禁言一年處罰，並表明會依據法律法規要求作出進一步處置。及至晚上，微博宣布關閉「辣筆小球」的賬號，同時使用人持有的另一個賬號「球夜行」也要一同關閉。

加勒萬河谷衝突現場（點擊大圖瀏覽）：

+ 6 + 6 + 6

事實上，「辣筆小球」的發言有隨即惹官方的批評，解放軍自媒體「鈞正平」第一時間回應稱「輿論有底線、法律有底線，任何抹黑英雄的行為都將受到人們的鄙棄，付出應有的代價」，其後「共青團中央」亦留言指「只恨官微不能罵髒話」。

「辣筆小球」的實名為仇子明，是江蘇南京人，擁有法律碩士，並且曾在《經濟觀察報》擔任駐上海記者。《經濟觀察報》事後亦發出嚴正聲明，指仇子明早在2015年就離職，其言行與《經濟觀察報》沒有任何關係，強調《經濟觀察報》及全體員工一向尊崇無私奉獻與犧牲的衛國英雄，更譴責任何詆譭英烈的言行。

（綜合報道）