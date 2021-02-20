Clubhouse中國山寨版「Clubhorse」幾乎一模一樣　僅半天即遭封殺

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-20 17:56

標榜「聽後即焚」的網上語音社交平台Clubhouse早前在內地掀起一陣熱潮，後來遭到官方封殺。 近日，與Clubhouse僅一字之差的「Clubhorse」誕生，被認為是前者中國山寨版，甚至連使用者介面也幾乎原樣照搬。 Clubhorse上線不到3小時用戶人數就突破10萬人，首日累近用戶量更有近30萬人。 不過有網民發現，Clubhorse推出後沒多久就無法使用，登入時會彈出「因違規已暫停服務」的通知，疑與Clubhouse一樣遭官方封殺。

據介紹，Clubhorse與Clubhouse皆為語音社交平台，從語音實時對話、主持人創建聊天室，嘉賓及其他用戶可圍觀並發言的運作模式，再到產品界面，兩者幾乎一模一樣，猶如「像素級」複刻。唯一不同的是，Clubhorse允許不需要邀請碼即可使用。

對於名稱極度相似一事，Clubhorse的創始人在接受內地傳媒訪問就是解釋，名稱靈感其實是來自於成人喜劇動畫《馬男波傑克》（BoJack Horseman）。

Clubhorse上線首日累計用戶量已有近30萬，風頭一時無兩。然而短短不到半天，就有內地網民反映登入時出現「很抱歉，小程序Clubhorse由於涉嫌混淆官方服務功能，已暫停服務」的通知，疑似亦遭到官方封殺。

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其實，自從Clubhouse被封殺後，內地已經多次傳出有其他山寨版。就在上周，多間媒體引述網上消息，指阿里巴巴計劃於農曆新年前推出「國內版」的「MeetClub」，後者與Clubhouse無論在界面、功能都十分相似。

不過消息人士本月12日向《香港01》透露，MeetClub其實並非一個獨立的社交應用程式，僅是阿里巴巴推出的企業版移動通訊平台釘釘（DingTalk），其所開發出的一個功能或介面，僅為阿里員工內部自用，MeetClub亦沒有商業化計劃。

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（綜合報道）