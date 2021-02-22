國家藥監局：六味地黃製劑說明書作統一修訂　新增多項不良反應

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-22 10:05

國家藥監局上周四（18日）發布《關於修訂六味地黃製劑說明書的公告》（下稱《公告》）提出，決定對六味地黃製劑說明書中的【不良反應】、【禁忌】和【注意事項】作出統一修訂，針對不同的劑型，在處方藥和非處方藥上分別作出要求，包括新增多項不良反應，需列明感冒患者慎用等。

六味地黃製劑中，以六味地黃丸最為常見。（網上圖片）

《公告》針對六味地黃製劑的說明書作出修訂，包括丸劑、膠囊劑、片劑、合劑、煎膏劑、顆粒劑等。六味地黃製劑處方藥和非處方藥中，同樣要求在【不良反應】項增加監測數據顯示，六味地黃製劑有腹瀉、腹痛、腹脹、噁心、嘔吐、胃腸不適、食慾不振、便秘、瘙癢、皮疹、頭痛、心悸、過敏等不良反應報告；【禁忌】項應當包括對本品及所含成份過敏者禁用。

其中，處方藥說明書在【注意事項】中應列明包括忌辛辣、不易消化食物，感冒患者慎用。非處方藥說明書除了列明上述事項，還包括服藥期間出現上述不良反應時應停藥，如症狀不緩解應去醫院就診；高血壓、心髒病、肝病、糖尿病、腎病等嚴重者應在醫師指導下服用；按照用法用量服用，兒童、孕婦、哺乳期婦女應在醫師指導下服用；服藥2至4週症狀無緩解，應去醫院就診；過敏體質者慎用。

兒童應在醫師指導下服用六味地黃製劑。（中新社）

《公告》要求，所有上述藥品的上市許可持有人均應依據《藥品註冊管理辦法》等有關規定，按照相應說明書修訂要求修訂說明書，於今年5月2日前報省級藥品監督管理部門備案。修訂內容涉及藥品標籤的應當一併修訂；說明書及標籤其他內容應當與原批准內容一致。在備案之日起生產的藥品，不得繼續使用原藥品說明書。藥品上市許可持有人，應當在備案後9個月內對已出廠的藥品說明書及標籤予以更換。

《公告》提醒，臨床醫生應仔細閱讀上述藥品說明書的修訂內容，在選擇用藥時，應根據新修訂說明書進行充分的獲益及風險分析。患者用藥前應仔細閱讀藥品說明書，使用處方藥的應嚴格遵醫囑用藥。

《公告》提醒，醫生應仔細閱讀六味地黃藥劑說明書的修訂內容，在選擇用藥時，應根據新修訂說明書作出充分的獲益及風險分析。（中新社）

據介紹，六味地黃藥劑起初是用於小兒補腎，改善小兒發育不良導致的立遲，行遲，發遲，齒遲，語遲等症狀，但隨着藥物應用不斷發展，六味地黃丸藥劑已成為補益肝腎陰虛的藥物，作用範圍以治療成人的相關病症為主。不少人將六味地黃藥劑當成可長期服用的保健品，惟該藥主要針對肝腎陰虛所引致的症狀，若長期服用未必利於健康，反而有機會增加導致不良反應的機會，得不償失。

（國家藥監局）