《環時》引述體育記者：內地下月復播NBA賽事　央視未證實消息

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-24 11:32

2019年，火箭前總經理莫利（Daryl Morey）因在Twitter發表涉港言論，央視同月決定停播NBA。事隔近1年半，《環球時報》英文版昨日（23日）報道，央視將於3月8日起復播NBA賽事，首場直播為2021年全明星賽。央視未有證實消息。

《環球時報》引述國內籃球記者趙環宇報道，稱央視不僅會播全明星賽，也會正常播出其他常規賽。央視之所以未能播出本賽季其他比賽，是因為正與NBA簽訂轉播合約。據了解，央視體育頻道從2019年10月起停播NBA，2020年總決賽期間曾短暫複播，而2020-21賽季開始以來都並沒有直播比賽。

莫利在Twitter貼出支持香港反修例示威的圖片，引起巨大風波。（網絡圖片）

據此前報道，2019年10月5日，莫利在Twitter上發文公開支持香港反修例示威，而引起中方極大反應，並指他的言論是推動分裂一個中國的原則。央視體育頻道、騰訊體育等先後宣布暫停NBA季前賽（中國賽）轉播安排。同時，李寧、浦發銀行、匹克體育等中國贊助商也宣布與火箭隊解約，所有「火箭隊」關鍵詞的商品也從京東、淘寶等網購平台下架。

2019年10月7日，莫雷回應自己是無意透過Twitter冒犯火箭隊的支持者，其言論只是基於某種闡釋表達個人想法，但未就事件道歉。同日，NBA總裁肖華表示，NBA支持莫雷自由表達的權利。央視隨即發表聲明稱，立即暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。

（環球時報）