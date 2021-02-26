全國脱貧攻堅總結表彰大會舉行　馬雲所創辦阿里巴巴獲獎

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-26 11:28

「全國脱貧攻堅總結表彰大會」於2月25日舉行，中共總書記習近平出席並頒獎。其中，中國阿里巴巴集團、萬達集團獲獎，引發關注。

2月25日，在北京舉行的中國「全國脱貧攻堅總結表彰大會」上，阿里巴巴及萬達集團獲「全國脱貧攻堅先進集體」榮譽。

2月25日，中共舉行扶貧總結大會。圖為習近平出席並發表講話。（新華社）

在阿里巴巴集團因涉嫌壟斷行為被立案調查、旗下螞蟻集團上述被叫停後，阿里巴巴股價在香港股市一度跌近2%，但上述消息發出後，阿里巴巴在香港股價由黑翻紅，一度上漲超過2%；當天下午收盤小漲1元人民幣，報價為港幣243.8元。

阿里巴巴在一份新聞稿中表示，最近3年，832個國家級貧困縣在阿里巴巴平台的網路銷售額超過2,700億元人民幣。

據報道，2014年起，阿里巴巴與多項電商業務共同打造網絡助農體系；2017年，阿里巴巴還設立脱貧基金，從教育、健康、生態、女性、電商等5方面，助力貧困縣發展。

不過，此前一向高調的阿里巴巴創始人馬雲因受上述事件影響，近期鮮少露面。

馬雲「低調」前一直有很高的曝光度（點擊圖集瀏覽）：

同獲「全國脱貧攻堅先進集體」榮譽的萬達集團亦引發關注。

據介紹，萬達集團2015年開始對口幫扶貴州省丹寨縣，累計捐款23億元人民幣，長、中、短期結合帶動丹寨脱貧。

貴州萬達職業技術學院是萬達丹寨扶貧的長期項目，通過教育助力扶貧；丹寨萬達小鎮是萬達丹寨扶貧的中期項目，通過發展旅遊產業帶動丹寨經濟發展；萬達扶貧產業基金是萬達丹寨扶貧的短期項目，基金總額5億元人民幣，每年發放5,000萬元。

作為中國企業家、前中國大陸首富及前華人首富，王健林備受外界關注（點擊大圖瀏覽）：

資料顯示，王健林是萬達集團創始人暨董事長，中共十七大代表、第十一屆中國全國政協常務委員及第十屆中國全國工商聯副主席。

2017年8月份，有媒體報道稱王健林在房地產界成為「負資產」，其本人也被傳遭限制出境，但遭萬達集團否認。近年來，萬達集團旗下產業不斷被爆出虧損的消息，此次獲獎令萬達集團及王健林備受關注。