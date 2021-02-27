文旅部：內地農曆新年假期國內遊達2.56億人次　收入3011億元

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-27 17:16

周四（25日），文化和旅遊部公布2021年春節文旅市場統計數據顯示，內地農曆新年7天長假期期間，國內遊達2.56億人次，按年增長15.7%，恢復至疫前同期的75.3%。國內旅遊收入為3011億元（人民幣．下同），按年增長8.2%，恢復至疫前同期的58.6%。 文旅部稱，今年農曆新年假期並未發生重特大人員傷亡事故，未發生聚集性疫情。

各地文旅部門借助5G 、AR 、VR 、AI 、無人機等技術開啟「沉浸式」過年新體驗。（中新社）

文旅部指，今年農曆新年假期內地圍繞「就地過年」部署，各地文旅部門借助5G 、AR 、VR 、AI 、無人機等技術，推動線上活動從圖文、短片發展到直播、全景等多種形式呈現，使雲演藝、雲娛樂、雲旅遊以多維度、多視角方式傳遞給更多觀眾，開啟「沉浸式」過年新體驗。例如，微信小程式「雲遊敦煌」邀請遊客在線以全景的方式遨遊洞窟、國家京劇院首次將京劇經典劇目《龍鳳呈祥》以5G+4K的形式在網上推出等，廣受歡迎。

內地春節七天假期期間，國內游達2.56億人次，按年增長15.7%。（中新社）

數據顯示，文化娛樂、圖書休閒、文博旅遊成為休閒熱點，圖書館、博物館、文化館遊客增幅明顯。各級公共圖書館到館累計總人次達432.41萬，文化館到館累計總人次達211.44萬。

四川、江蘇、湖南等地免費開放部分紅色旅遊景區吸引遊客打卡遊覽。（中新社）

文旅部表示，衛生、安全、特色成為遊客假日出遊關心重點，短途旅行成為主流，自然生態、名城古鎮、近郊鄉村深受遊客青睞。同時，紅色旅遊熱度亦有攀升，四川、江蘇、湖南等地免費開放部分紅色旅遊景區吸引遊客打卡遊覽。

內地春節七天假期期間，實現國內旅遊收入3011億元人民幣，按年增長8.2%。（新華社）

另外，文旅部指文旅系統在農曆新年假期期間嚴格落實疫情防控責任制，有效防止疫情通過文化和旅遊活動傳播和擴散。各地亦嚴格執行疫情防控指南，加強出入口、健康掃碼區、重要遊覽點等關鍵節點管理，並引導公眾做到戴口罩、少接觸、常消毒，養成「一米線」習慣。

文化和旅遊系統嚴在春節期間嚴格落實疫情防控責任制，有效防止疫情通過文化和旅遊活動傳播和擴散。（新華社）

在農曆新年期間期間，內地A級旅遊景區開放數量始終保持在1萬個以上，佔全部A級旅遊景區總數量的75%以上。各級文旅部門共巡查景區1.4萬餘間次，檢查旅行社及其分支機構1.3萬餘間次，檢查文化市場經營場所17.1萬餘間次，依法查處各類違法違規行為，保證假期文旅市場「安全、有序、文明」。

（文化和旅遊部網站）