央視評延遲退休年齡：8、90後60歲退休會造成代際不公平

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-01 14:24

中國人力資源和社會保障部副部長游鈞近日表示，目前中國人口老齡化的趨勢日趨明顯，官方正研究延遲退休具體改革方案。 央視2月28日（周日）發表中國社會保障學會秘書長、中國人民大學副教授魯全撰寫的文章，文章指隨著高等教育的普及，80後及90後相比父輩較遲開始工作，如果他們和父輩一樣60歲退休，會造成代際之間的不公平。 文章又指，制定實施方案的時候要把握幾點原則，包括統一性和靈活性相結合、強制性和激勵性相結合及要做好配套措施，包括關注就業形勢的變化。

文章指，目前社會對延遲退休有一些錯誤認識，比如有觀點認為這是為了彌補所謂的養老金缺口。（網絡圖片）

文章指，目前社會對延遲退休有一些錯誤認識，比如有觀點認為這是為了彌補所謂的養老金缺口。應該看到，世界上很多養老金有結餘的國家都在延長退休年齡，更不要說延遲退休對養老金收支的影響是較為複雜的。文章又稱，延遲退休年齡本質上是人們生命周期結構變化的必然結果。

文章稱，現在的60後平均受教育程度是高中，這意味著他們大多在20歲左右就開始工作，到60歲退休，如果預期壽命80歲，其生命結構是工作40年，領取養老金20年。到了80後、90後，隨著高等教育的普及，很多人到了25歲甚至是30歲才開始第一份工作。如果他們還是和父輩一樣60歲退休，那就意味著工作時間不到40年，而隨著預期壽命的延長，領取養老金的時間長了，這會造成代際之間的不公平。

文章表示，制定延遲退休的實施方案的時候要特別謹慎和周密。要把握幾點原則，其一是統一性和靈活性相結合。所謂統一性就是要全國統一方案，「全國一盤棋」，以確保不同地區之間的公平；所謂靈活性就是要給老百姓一定的選擇權，不可簡單地「一刀切」，至少要給出一定的幅度選擇。

其二，強制性和激勵性相結合。現在一講到延遲退休年齡彷彿是強制實施的，不同群體感受不一，可以通過現行的一些政策工具來提高人們延長工作年限的積極性和主動性，例如將養老金計發辦法與繳費年限更加密切結合等。

文章指，可以通過現行的一些政策工具來提高人們延長工作年限的積極性和主動性，例如將養老金計發辦法與繳費年限更加密切結合等。（網絡圖片）

最後，要做好配套措施，包括關注就業形勢的變化。很多老年人退休之後願意幫助子女照顧孩子，實施延遲退休後，應積極發展社會化的托幼服務。此外，還需注意防止群體之間的非公平現象，不同群體、不同個體的工作特點、待遇不同，相關舉措要想得全面一些，靈活一些，取得最大公約數。

人社部：「十四五」期間老年人口將超過3億人

人社部副部長游鈞2月26日指出，中國人均預期壽命在2019年已經達到77.3歲。到2019年底，60歲及以上的人口比重已經達到18.1%，預計「十四五」期間（2021-2025），中國的老年人口將超過3億人，從輕度老齡化進入到中度老齡化階段，這樣的變化對經濟社會的發展影響深遠。

除了人口老化之外，游鈞指出，中國勞動年齡人口數也逐年下降，從2012年開始出現下降，年均減少300萬以上，而且減少幅度逐漸加大，預計「十四五」期間還將減少3500萬人。

對於延遲退休年齡的相關規劃，游鈞稱，延遲退休年齡是各國應對人口老齡化的普遍做法，世界主要經濟體的退休年齡普遍都在65歲以上。人社部正會同相關部門研究具體的改革方案，借鑒國際經驗並充分考量國情文化，聽取各方面意見、凝聚社會共識，確保方案提出後平穩可行。

（綜合報道）