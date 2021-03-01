曾被指在黨內搞團團夥夥　上海原公安局長龔道安涉受賄被捕

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-01 21:56

央視3月1日報道指，上海原副市長、公安局長龔道安涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對龔道安作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

2020年8月18日，龔道安被查，其是當年中國公安系統落馬的第三「虎」。（微博@最高人民檢察院）

此前2月26日，重慶市原副市長、公安局原局長鄧恢林被宣布提起公訴。據報道，龔道安和鄧恢林都存在「參與在黨內搞團團夥夥」的問題。

今年57歲的龔道安在中國公安系統工作多年，曾任湖北省咸寧市委常委、政法委書記、市公安局黨委書記、局長，公安部十二局副局長、局長等職。

2017年6月，龔道安出任上海市政府黨組成員，市公安局黨委書記、局長、督察長，上海公安學院院長。2018年1月升任上海市副市長，兼任上海市公安局長。

2020年8月，龔道安落馬被查；2021年2月10日，中共中央紀委國家監委宣布開除其黨籍公職。通報稱，龔道安喪失政治原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，參與在黨內搞團團夥夥，造成嚴重政治危害和惡劣政治影響；無視中央八項規定精神，長期接受可能影響公正執行公務的宴請，違規使用公車。

他還被指在組織談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中違規為他人謀利；違規從事營利活動，利用職務便利為親屬經營活動謀利，違規將有關費用交由下屬單位或私營企業報銷、支付；大搞權錢交易，利用職務上的便利在企業經營、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受鉅額財物。