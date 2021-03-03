兩會2021．直播｜全國政協十三屆四次會議為期6日　3月10日閉幕

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-03 15:31

2021年的全國兩會於本周開幕，全國政協十三屆四次會議今日（3日）下午舉行新聞發布會，大會新聞發言人郭衛民向中外媒體介紹本次大會有關情況，並回答記者提問。《香港01》將全程直播。

央視記者提問。（01直播截圖）

【15:15】中央廣播電視總台央視記者：去年新冠肺炎疫情給經濟社會發展造成了衝擊，兩會也進行了延期。請問去年政協委員的提案是否都得到了有效辦理？一年間，全國政協是如何克服不利影響開展工作？

郭衛民：去年國內外形勢複雜多變，加之新冠肺炎疫情的影響，政協工作也面臨著許多新情況新挑戰。這一年，全國政協為防疫抗疫積極貢獻力量，動員政協各級組織、各參加單位、各專門委員會和廣大委員以多種方式積極作為，圍繞疫情防控、復工復產、「六穩」「六保」等建言資政。

去年的大會延期舉行，所以從上次大會到四次會議，工作周期縮短，有些線下活動也不方便舉行，但是全國政協進一步加大了協商議政的工作力度。全年舉辦專題議政性常委會會議、專題協商會、雙周協商座談會等重要協商議政活動23次，組織視察考察調研80項，報送各類政協信息7500多篇，委員提案5900多件。提案辦理工作去年力度加大，質量也有了提高，有很多創新，取得了很好的成效。

去年協商議政的主題既有「十四五」規劃制定、決戰脫貧攻堅等重大決策部署，也有完善全面兩孩政策配套措施、外賣行業食品安全監管等社會民生熱點問題。在協商議政工作過程中，政協委員的參與更加深入，與政府部門的協商交流更為密切，重要的協商議政活動都會邀請政府部門有關主管負責人一起參加、一起深入交流。政協的履職平台渠道更加豐富，協商議政的成效也更加顯著。

新聞發布會現場。（01直播截圖）

據郭衛民介紹，全國政協會議將於明日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日下午閉幕。會議議程主要是：聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協十三屆三次會議以來提案工作情況的報告，以及列席第十三屆全國人民代表大會第四次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和2035年遠景目標綱要草案。

大會期間，將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，其中一次大會發言以視頻會議方式舉行；安排6次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。