中國人大網刊文《民主是多彩的》：全國人代會是中國民主嘉年華

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-05 18:43

作為全國人大常委會重要輿論媒介，由全國人大常委會辦公廳主辦的中國人大網，周四（4日）刊發文章《民主是多彩的》。 文章指，「江山就是人民，人民就是江山」，向人民負責、為人民發聲是聚首北京的三千名全國人大代表的職責。全國人代會是中國民主的嘉年華，它所呈現出的新氣象，能深切感受到「中國式民主」的新時代品格。

中國人大網刊發文章《民主是多彩的》。（中新社）

文章指，回首過去的一年，已是繁花似錦。這一年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，中國以人民至上、生命至上詮釋了人間大愛，用眾志成城、堅韌不拔書寫了抗疫史詩。這一年，決戰脫貧攻堅取得全面勝利，全面建成小康社會取得歷史性成就。這一年，全國人大及其常委會黨和國家工作大局積極回應人民關切，為全面建成小康社會作出了人大應有的貢獻。

文章表示，「江山就是人民，人民就是江山」，只有緊緊依靠人民，才能讓民主的制度常青。在百姓心中，人民代表大會早已成為每年一度的政治節日，成為「中國式民主」的實踐平台。越來越多的普通人按照由家而國的思維向度，從關心自身利益出發，來關心全國人代會的話題。向人民負責、為人民發聲，是聚首北京的三千名全國人大代表的職責，每一位代表身後，都站著幾十萬選民，他們的一言一行，都關乎百姓的切身利益。

文章稱，全國人代會是中國民主的嘉年華，它所呈現出的新氣象，讓人們深切感受到「中國式民主」的新時代品格。全國人代會成為中國民主的一張名片和世界觀察中國的一扇窗口，它將一個真實的、鮮活的、精彩的中國呈現給世人，讓大家由此感受「中國式民主」的獨特魅力，進而了解中國、熟悉中國、讀懂中國。

（中國人大網）