直播｜人大會議記者會　王毅談完善港選舉制度：不愛國談何愛港

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-07 15:38

2021年的全國兩會日前開幕，十三屆全國人大四次會議今日（7日）下午3時舉行新聞發布會，邀請國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。《香港01》全程直播。

針對全國人大審議《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，一些國家政府批評中方有關舉動有違「一國兩制」，損害香港民主發展，王毅指出，完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」，既是推進「一國兩制」事業、保持香港長治久安的實際需要，也是憲法賦予全國人大的權力和責任，完全合憲合法，正當合理。

全國人大常委會將審議關於香港的選舉制度的安排。（新華社）

他指出，無論在哪個國家，效忠自己的祖國都是公職人員以及競選公職的人必須遵守的基本政治倫理。在香港也一樣。香港是中國的特別行政區，是中華人民共和國的一部分。如果不愛國，談何愛港。愛港和愛國是完全一致的。

王毅續指，香港在殖民統治時期，沒有任何民主可言。回歸24年來，沒有誰比中央政府更關心香港民主的發展，更希望香港保持繁榮穩定。香港由亂變治，完全符合各方利益，也將為維護香港居民的各項權利和外國投資者的合法利益提供更堅實的保障。

王毅表示，今年的記者會仍然是一場以視像方式同大家見面的特殊記者會。中國儘管已經有效控制住疫情，但還有不少國家仍在同病毒奮勇抗爭。只要還有一個國家存在疫情，國際社會團結抗疫的努力就不應停止；只要還有一個人感染病毒，我們就都有責任向他伸出援手。團結就是力量，堅持就是勝利，曙光已在前頭。中國願繼續與各國團結合作，為人類徹底戰勝疫情而作出不懈努力。

他指出，一年來，最精彩的是元首外交。國家主席習近平以「雲外交」的創新方式，同各國領導人共商合作大計，展現了大國領袖的世界情懷，也為國際社會團結抗疫指明了方向，注入了動力。一年來，最堅定的是捍衛國家利益。中國堅決反對世界上的霸權霸道霸凌，堅決頂回對中國內政的無理干涉。

王毅回答記者提問。（01直播截圖）

他表示，一年來，最關注的是把握全球治理的方向。面對單邊主義肆虐，中國旗幟鮮明予以抵制，以實際行動踐行多邊主義，維護國際關係準則。針對保護主義抬頭，中國身體力行擴大開放，發揮中國超大型市場優勢，為各國提供更多發展機遇。

他指出，2021年，中國將着眼後疫情時代，積極開展國際抗疫合作，建設人類衛生健康共同體。推進高質量共建「一帶一路」，助力世界經濟早日復蘇，共同應對氣候變化等全球挑戰。中國將順應歷史潮流，積極推動建設新型國際關係，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，同各國攜手構建人類命運共同體。