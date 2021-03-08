兩會2021｜政協委員稱大學生不懂感情和性　倡設婚戀教育為必修課

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-08 12:39

近日在兩會上，全國政協委員、廣州市政協副主席、民革廣州市委會主委于欣偉呼籲，要構建和完善高校婚戀教育體系，將婚戀教育設為大學必修課，引起關注。

于欣偉呼籲將婚戀教育設為大學必修課，引起關注。（資料圖片/央視）

于欣偉指，「當前大學生婚戀情感教育缺失，對感情和性的認識大多停留在生理衛生知識層面，在面對感情和戀愛挫折時，容易出現偏激失控，甚至做出極端行為」。

于欣偉認為，大學生的婚戀觀不僅折射出個體人生價值取向，某種程度上也代表著未來社會婚姻家庭的發展趨勢。加強大學生婚戀教育，有利於社會和諧發展，為人口素質提高奠基。

通過調研，于欣偉發現高校開設的戀愛課多是選修課。她建議打造以學校教育為主體、家庭教育輔助、社會教育影響的三維婚戀教育模式。將婚戀教育設為高校學生必修課，通過課堂教學、專題講座等方式對大學生進行婚戀教育，進行婚戀關係、家庭關係、親子關係的教育，結合實際案例系統編撰婚戀教育課程教材。

于欣偉又建議，推動婚戀關係、家庭關係、親子關係教育培訓師資的專業化、系統化、標準化建設。民政部、教育部、全國婦聯合力推動公益性婚戀服務項目與高校的長效性合作，提升婚姻家庭輔導團隊的專業素質，嚴格專業化崗位培訓和考核，為高校學生婚戀教育提供有效保障。