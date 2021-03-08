美軍司令：中國或率先部署第六代戰鬥機　美國恐失空中優勢

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-03-08 18:48

近年來，中國軍事發展走向受到外界關注。美國軍方警吿稱，解放軍可能會先於美國投入部署第六代戰鬥機，美國或將失去空中優勢。 3月8日報道，美國空戰司令部司令凱利（Mark Kelly）在美國空軍常年舉行的「空戰研討會」（Aerospace Warfare Symposium）上警吿稱，面對中國這一強大競爭對手，美國或將失去空中優勢。

解放軍戰機敏感時刻頻繁繞台。圖為2月2日，解放軍運-8戰機繞行台灣。（Twitter@AircraftSpots）

據美國軍事網站Miliatry.com及《軍事觀察雜誌》報道，凱利透露，美國空軍預計將部署一種或兩種目前正在研製的第六代戰鬥機，其中一款的研製工作被稱為「下一代空中優勢戰機計劃」（NGAD）。

但他同時指出，「我不知道的是，我們的國家是否有勇氣和精力趕在像中國這樣的對手之前開發並部署第六代戰鬥機」。

報道指出，隨着俄羅斯經濟的急劇下滑，中國成為世界上正在崛起的最大經濟體，這導致美國在新一代戰鬥機發展上的主要競爭對手發生了變化，中國成為美國的頭號競爭對手。

據解放軍透露，2021年中國全國財政安排國防支出預算13,795.44億元人民幣，比2020年預算執行數增長6.8%。官方稱，增加的國防費主要用於以下幾個方面：一是按照軍隊建設「十四五」規劃佈局，保障重大工程和重點項目啟動實施；二是加速武器裝備升級換代，推進武器裝備現代化建設；三是加快推進軍事訓練轉型，構建新型軍事人才培養體系，改進和完善訓練保障條件；四是與國家經濟社會發展水平相適應，改善官兵生活福利待遇，服務軍隊基層建設。

（環球時報）