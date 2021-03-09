新冠肺炎｜浙江：14天隔離後仍核酸檢測陽性　年內已報告20宗病例

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-09 15:33

周一（8日），浙江省舉行新冠肺炎疫情防控記者會。會上宣布，為切實降低風險隱患，浙江省對入境人員實行14天集中隔離醫學觀察。今年以來，浙江省已報告20宗14天隔離期滿後發現的核酸檢測陽性病例，有效阻斷了隱性傳染源。

截至3月7日24時，正在浙江省省內隔離的入境人員4206人，其中，由國際商業航班入境（含從上海轉運）3458人、國際航行船舶換班船員268人、國際船舶維修來浙人員（含在船管控）13人、海上漁船回港人員467人，均納入閉環管理。

當局表示，境外疫情輸入是當前疫情防控的最大風險點。風險在哪裡集中，措施就應在哪裡跟進，確保「源頭查控+硬核隔離+精密智控」環環相扣。浙江充分發揮海關第一道關口作用，全面做好入境人員核酸、抗體雙檢測。結合浙江實際，緊扣國際商業航班旅客入境、國際航行船舶船員換班、國際船舶維修、海上漁船管理等重點環節，逐一細化實化防控要求，確保入境人員及行李物品安全納入防疫體系。深入開展「淨海」行動，嚴厲打擊非法入境，堅決守牢「海上大門」。

今年以來，浙江省在14天集中隔離醫學觀察的入境人員中累計發現16宗新冠肺炎確診病例、29宗無症狀感染者。針對新冠病毒潛伏期較長的隱患，對入境人員在集中隔離醫學觀察後加強健康監測，著力從管控機制上打「補丁」。

（紹興發布）