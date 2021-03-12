兩會2021｜中國人口出生率連續下跌　「三座大山」壓垮生育意願

撰文： 卜羅森 最後更新日期： 2021-03-12 16:10

自3月5日起，在北京舉行的兩會（人大和政協）上，人口政策的走向一直備受中國各界關注。有關下調法定婚齡、夫妻合休產假，亦或是對二胎家庭增加帶薪育兒假期天數、減免個人所得稅等一系列的建議，都成為網絡上熱議的焦點。這其中也都側面牽扯到一個問題，那就是關於「孩子」。

3月初，中國全國政協委員魯曉明在兩會上建議男女法定結婚年齡降至18歲，此言論引發中國社會廣泛關注。（視覺中國）

隨着人口形式的變化，中國陷入「低生育率」的陷阱。即便中國大陸總人口在2019年突破14億大關，成為全球第一個人口超14億的國家，但喜人的數據背後是一個頗有警示意義的現象。據中國國家統計局數據顯示，2019中國全年出生人口1,465萬人，較2018的1,523萬人減少了58萬人。這樣的下降勢態相比2018年中國出生人口比2017年驟降200萬人來說，在一定程度上令人稍感樂觀，但中國連續下跌的人口出生率已是不爭的事實。

值得注意的是，中國頗具爭議的「獨生子女」政策早已於2016年被正式取消，取而代之的「二胎」政策卻並未給中國人口出生率帶來一路飆升的景象，反而降到了近年來的最低點。這也意味着，中國單一的政策扶持很難在一定程度上「挽救」低迷的生育率，在這樣的情況下，探索更多導致中國出現「嬰兒蕭條」的深層原因便顯得尤為重要。

不可避免的低出生率

從現有的數據來看，中國在「生育堆積效應釋放之後」，生育率仍不見回升反而驟降的最關鍵影響因素反映在內外兩方面。

一方面，外部因素可以從社會制度、法律規定及經濟因素三方面來看。目前，「鼓勵生育」早已是中國官方及法律所提倡的社會宗旨，對於家庭而言，剩下的障礙多來自於經濟因素，也是被中國網友戲稱為壓在頭上的「大山」，即高昂的教育、生活成本及住房這「三座大山」，這些往往成為諸多中國年輕一代不願、不敢生育的原因。

另一方面，內部因素也包含了譬如越來越多丁克一族的擁躉者，選擇了不生孩子。現如今，受到高等教育的中國獨立女性作為年輕一代的主流代表，對婚戀狀態有了更多選擇的權利，不再是生活在中國社會經濟緊縮的影子之下。相反的，她們擁有新知識並追求自我，離傳統家庭觀念漸行漸遠，不太可能會像中國前幾代女性那樣，讓社會亦或是家庭的壓力來影響個人生活及生育決定。

不僅僅是中國的問題

需要指出的是，低生育率不僅是中國獨有，日本、韓國、泰國及新加坡等亞洲其他國家也面臨着同樣的問題，即新生兒出生率愈發低下，人口老齡化日益嚴重。

2020年韓國死亡人數首次超過出生人數，人口出現負增長。韓國2020年新生兒數量比2019年31萬人減少了10%，只有不到28萬新生兒出生；日本亦是如此，2019年日本死亡人數比出生人數高出50萬。

在全世界範圍內，更是有諸多生育率偏低的國家和地區早已實施鼓勵生育的政策，然而這些手段似乎並未產生長期效果。譬如意大利政府2015年推出的生育獎勵政策，為意大利家庭提供每月80歐元津貼，該津貼將持續到嬰兒3歲生日，但該獎勵政策，似乎並沒有太大的吸引力。至2019年，意大利的出生率仍然是歐盟國家中最低的，平均每個婦女僅生1.3個孩子。

事實上，針對全球性的低人口出生率問題，諸多政治高參或學者們總是熱衷於各種各樣的預測和展望，往往卻忽略了另外一些深層因素的影響。從醫療、托育、教育、社保、稅收等方面着手，在一定程度來講比單方面的廢除生育控制政策更容易刺激生育。