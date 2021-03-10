中國空間站建設提速　四批航天員名單確定

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-10 21:30

中國航天近年發展備受外界矚目，最新消息指，中國載人航天工程已全面轉入空間站在軌建造任務階段，執行空間站建造階段4次載人飛行航天員乘組已選定。

據中國載人航天網站消息，2021年，中國將陸續實施空間站核心艙發射、貨運補給、載人飛行等多次任務。

報道稱，建造空間站，解決有較大規模的、長期有人照料的空間應用問題，是中國載人航天工程「三步走」發展戰略中第三步任務目標。2020年5月，長征五號B運載火箭首飛任務取得成功，實現了空間站階段飛行任務首戰吿捷，拉開了中國載人航天工程「第三步」任務序幕。

中國空間站建造階段示意圖。（中國央視新聞截圖）

根據任務安排，後續將有一系列飛行任務，並會於2022年前後完成空間站在軌建造，建成在軌穩定運行的國家太空實驗室。

目前，空間站天和核心艙和承擔發射任務的長征五號B遙二運載火箭已經運抵文昌航天發射場，計劃2021年上半年發射。執行空間站建造階段4次載人飛行的航天員乘組已經選定，正在開展任務訓練。

執行4次載人飛行任務的航天乘組人員名單如下：

2021年神舟12號第1乘組人選：聶海勝（第3次執行飛天任務）、鄧清明（首次執行飛天任務）、葉光富（首次執行飛天任務）。

2021年神舟13號第1乘組人選：劉伯明（第2次執行飛天任務）、陳冬（第2次執行飛天任務）、張陸（首次執行飛天任務）。

2022年神舟14號第1乘組人選：劉旺（第2次執行飛天任務）、劉洋（第2次執行飛天任務）、湯鴻波（首次執行飛天任務）。

2022年神舟15號第1乘組人選：張曉光（第2次執行飛天任務）、王亞平（第2次執行飛天任務）、蔡旭哲（首次執行飛天任務）。

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