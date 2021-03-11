兩會直播｜李克強：中方支持世衛專家在華開展新冠病毒溯源研究

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-11 17:00

全國人大第四次全體會議今日（11日）閉幕，會上表決通過了《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。 閉幕會後，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會，回答中外記者提問。《香港01》全程直播。

記者提問。（01直播截圖）

冀中國經濟保持長期向好

日本經濟新聞記者提問，政府工作報告中提出2021年中國國內生產總值增長目標為6%以上，目前很多國際機構都認為中國2021年的經濟增長有可能達到8%左右。在「十四五」開局之年，除了固定資產投資規模加大，還存在由於世界性的資金過剩導致房地產投資過熱的風險，現在中國政府採取了寬鬆的財政和貨幣政策。請問在這樣的情況下今年是否存在宏觀政策轉為偏緊的可能性？據日本經濟研究中心預測，中國的經濟規模將於2028年超過美國，對此有何看法？

李克強指出，中國提出6%以上的經濟增長預期目標，現在中國的經濟總量達到100萬億元，增長6%就是6萬億元，這在「十三五」之初，需要8%以上增速才能達到。「6%以上是開了口子的，實際過程中也可能會增長得更高一點。但是我們不是在定計劃，我們是引導預期，希望把預期引導到鞏固經濟恢復增長基礎，推動高質量發展，保持可持續性。」

他還說，6%以上的經濟增長預期目標要和明年、後年的目標相銜接，不能造成大起大落，否則會擾亂市場的預期。希望中國經濟能夠行穩致遠，保持長期向好。

記者提問。（01直播截圖）

中方支持世衛專家在華開展溯源研究工作

西班牙埃菲社記者提問，美方指責中方對上月到訪武漢的世界衛生組織專家組缺乏透明度，專家組組長指出中方同事分享了大量工作細節，同時也表示專家組希望獲得在2019年10月至12月之間與新冠肺炎疫情相似疾病病例的更多原始數據，中方是否願提供這些數據，或者是願再次接待專家組訪華？

李克強表示，疫情溯源的確是一個複雜的科學問題，需要各國加強合作，持續研究。中方本着實事求是、公開透明、開放合作的原則和態度，同世衛組織保持溝通，也支持世衛專家在華開展溯源研究工作。下一步也願意繼續跟世衛組織一同推動科學溯源工作。

李克強回答中外記者提問。（01直播截圖）

就業是民生之本、發展之基

CNBC記者提問，新冠肺炎疫情爆發一年，中國就業質量和收入有什麼明顯的變化，中方將採取什麼具體的措施改善這種狀況？在人口老齡化背景下，對消費需求，特別是國外品牌消費方面有什麼影響？

李克強表示，疫情肆虐的時候，最擔心的就是出現大規模的失業。去年在制定宏觀政策的時候，因為不確定因素太多，沒有制定經濟增長的預期目標。但是反覆權衡，還是制定了就業目標，即城鎮新增就業900萬人以上。

他強調，這是因為就業是民生之本，是發展之基。當時也提出，要努力實現全年經濟正增長，實際上是相信只要能夠實現900萬人以上的城鎮新增就業，就有經濟的正增長，因為有就業就有收入，就可以帶動消費、拉動經濟。而中國市場主體表現出堅強的韌性，最後實現了城鎮新增就業1186萬人，也實現了經濟全年增長2.3%，居民收入相應增長，都好於預期。

李克強說，今年就業壓力仍然很大，城鎮新增勞動力約1400萬人，其中高校畢業生909萬人，創歷史新高，還要保障退役軍人就業，以及為兩億七八千萬農民工提供打工的機會。所以今年在制定宏觀政策的時候，依然堅持就業優先的政策，繼續推動「六穩」，實現「六保」，把就業放在之首。相信通過經濟穩定恢復增長，會帶動更多的就業崗位，而更多的就業崗位會推動經濟穩中向好。

至於老年人問題，李克強說，中國的老齡人口已經有兩億六千萬，老齡產業也是一個巨大的朝陽產業，有多樣化的需求。正因為中國市場的多層次、多樣化的需求，這樣一個廣大的市場也必然會給外國企業的產品、服務乃至於投資創造更多機會，因為中國的市場是開放的。