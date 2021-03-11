新冠疫苗｜注射器針頭消耗高　中國出產佔全球九成市場份額

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-11 14:05

各國正加緊展開疫苗接種計劃，當中以醫用注射器和針頭消耗量最高。目前，全球注射器最大的生產國是中國和印度，最大的注射器出口供應國則是中國和美國，其中美國80%的針頭和注射器均從中國進口。 中國醫藥保健品進出口商會副秘書長蔡天智近日接受《環球時報》英文版採訪時，透露中國製造的一次性醫用注射器和針頭，佔據全球90%的市場份額，其中用以接種新冠疫苗的注射器，在國內的日產力就可達數十萬支。

各國加緊展開疫苗接種計劃。（新華社）

《紐約時報》上周五（5日）引述專家報道，僅注射新冠疫苗，全球就需要多達80億至100億支注射器。而在過去幾年內，全球使用約160億支注射器中，僅5%至10%是用於接種疫苗。

《環球時報》英文版報道，隨着美國政府加大接種新冠疫苗的力度，以及全球訂單的持續增加，中國的注射器和針頭供應商已接單到「手軟」。不少廠家在春節期間仍加班生產，但多家大型生產商的訂單已經排至半年後，還有不少公司正為了滿足訂單而擴張產能。

除此之外，印度斯坦注射器及醫療器械公司總經理拉吉夫·納特，去年5月亦決定斥資1500萬美元，從意大利、德國和日本的供應商訂購生產特殊注射器的新模具。目前，納特已向日本政府出售1500萬支注射器，向印度出售4億多支注射器，用於新冠疫苗接種行動。

（紅星新聞／環球時報／紐約時報）