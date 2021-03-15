江蘇女輔警「性敲詐」多名公職人員惹關注　網傳照片係冒用

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-15 19:33

江蘇「女輔警和多名公職人員發生不正當關係敲詐案」持續發酵，日前網上曝出疑似「女輔警」的照片引發關注。對此，該照片的當事人已就此回應。

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綜合媒體3月15日報道，近日，多名網友在發佈「女輔警敲詐案」相關內容時附帶了一張年輕女子的單人照片，令外界認為該照片係女輔警本人。

3月13日，河南省洛陽市汪女士通過個人微博「woshi貓貓」發佈視頻稱，她此前發佈在朋友圈的個人照片被謠傳為「女輔警敲詐案」當事女輔警，照片被配上案件相關內容，在微博、貼吧等平台流傳。針對該事情，她已經報警。

3月14日晚，汪女士通過個人微博「woshi貓貓」再次發文回應稱，被謠傳的照片是她於2021年1月20日生日時發在朋友圈的，並未發佈在其他平台，目前不清楚照片怎麼被傳出。她稱，目前針對此事已經向警方報警，案件正在進一步處理中。「希望大家不要再繼續轉發我的照片了，也希望盜用我照片的人可以向我道歉。」汪女士表示，對於誹謗她的人，她將使用法律武器維護其合法權益。

該微博附帶了多張圖片及被部分博主謠傳照片的截圖。其中一張截圖顯示，2021年1月20日22時59分，汪女士在朋友圈發佈了9張有關本人生日的照片，其中一張照片為一名年輕女子的單人照片。該照片與被謠傳為「女輔警敲詐案」當事女輔警照片一致，曾有多名網友在發佈「女輔警敲詐案」相關內容時附上該照片。

3月12日，江蘇省灌南縣人民法院的一份判決書消息稱，江蘇原女輔警許某（1994年生），因涉嫌犯敲詐勒索罪，於2019年7月26日被逮捕，2020年12月，灌南縣人民法院對案件做出判決。

判決書顯示，原女輔警許某在2014年3月至2019年4月，與多名公職人員發生不正當兩性關係，後以威脅公開關係、購房、懷孕、分手補償等為由，先後索要多名受害人共計372.6萬元人民幣。

與許某發生不正當男女關係被敲詐的9人中，3人為灌雲縣公安局派出所所長，1人為灌雲縣公安局副局長，有4人分別為灌雲縣婦幼保健院工會主席、灌雲縣某小學校長、灌雲縣某鄉鎮衛生院副院長、灌雲縣某鄉鎮衛生院藥庫工作人員，僅有1人非公職人員。

最終，法院判處許某有期徒刑13年，並處罰金人民幣500萬元，追繳被告人許某違法所得人民幣 372.6萬元。