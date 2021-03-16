河北滄州青縣驚現瘦肉精羊肉　兩人被控制全縣排查嚴防流出

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-16 17:42

河北滄州青縣在央視的「3.15晚會」，被揭發當地養殖戶違禁使用「瘦肉精」，目的就是為了出肉率高多賣些錢，並且持續「差不多有十年了」。 青縣政府在周二（16日）通報處理進展，指相關嫌疑人已被控制，會以「零容忍」的態度，開展全面排查封控工作，依法嚴厲打擊違法行為，嚴防問題羊肉流出縣境。

通報稱，截至周二上午8時，涉事養殖戶回成傑養殖場飼料被檢測出瘦肉精陽性，並已對新興鎮21.9萬隻存欄肉羊的抽樣送檢，以及正在對全縣所有肉羊養殖戶進行排查。通報提到，青縣共有664個養殖場，存欄育肥羊48萬隻，全年出欄70萬隻，共有屠宰廠4間，年屠宰量50萬只。被曝光的涉事企業位於新興鎮，共有規上養殖場（1000隻及以上）160間，存欄21.9萬隻。其中回成傑所在的代莊子村有142間。

河北滄州青縣的瘦肉精羊肉流入河南。（影片截圖）

青縣現已成立案件調查組，公安等部門對曝光的涉事企業河北天一肉業有限公司法人代表代洪茹、負責人代峰以及養殖戶回成傑進行控制，並連夜追查瘦肉精來源和問題羊肉流出情況。當局已就地封存河北天一肉業屠宰場羊肉，對僅存的9個羊腔抽樣，抽取2個混合肉樣，瘦肉精檢測結果待出。另封控排查回成傑的養殖場，對存欄羊和飼料抽樣，在飼料中瘦肉精檢測出陽性。同時，當局按照3%比例正在對新興鎮4個村的養殖場共21.9萬隻存欄肉羊抽樣，部分抽樣已送檢，1宗為疑似陽性。

通報稱，抽檢和案件調查工作仍在進行中，排查全縣範圍內所有肉羊養殖戶，嚴防問題羊肉流出縣境。此外，青縣紀委對疑似通風報信的村支部書記及相關人員進行調查。

（綜合報道）